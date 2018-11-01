Başkan Tekintaş: "Millete hizmet etmek çok güzel bir duygu"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kumru ilçesini ziyaret etti

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe ziyaretleri kapsamında Kumru ilçesine giderek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kumru ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Engin Tekintaş Kumru Kaymakamlığı, Kumru Belediyesi ve Muhtarlar Derneğini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kumru'daki mevcut durumla ilgili bilgi alan Başkan Tekintaş, "Muhtarlarımız, çalışma ekiplerimiz, meclis üyelerimiz, kadın kolları ve gençlik kollarımız ile bir araya geldik. Genel bir değerlendirme sonucu yapılacak olanları planladık, yapılmış veya yapılmakta olanların da durumunu gözden geçirdik. Kumru'nun çehresini değiştirmek ve ilçemizi geleceğe farklı bir şekilde hazırlamak için istişarelerde bulunduk. Hayata geçireceğimiz yatırımlar ile Kumrumuzu gelecekte yenilenen yüzüyle ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu ise, "Ziyaret kapsamında ilçemizin sorunlarını masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreci en verimli şekilde nasıl devam ettiririz, problem gördüğümüz olayları nasıl çözeriz onların istişaresini yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Tekintaş ayrıca, kendisiyle röportaj yapmak isteyen Kumru Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmadı. Öğrencilerin sorunlarına samimiyetle cevap veren Başkan Engin Tekintaş, "Millete hizmet etmek çok güzel bir duygu. Görevini severek yapan biri olarak herkesle birebir muhatap olma imkanı elde ediyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Gençlerimize bilgi depolayacakları bir kütüphane açarak yeni bir okul anlayışı ile buluşturmamız gerekiyor. Birçok yerde bunu hayata geçirdik. İnşallah Kumru ilçemizde de bu hizmeti gerçekleştireceğiz" dedi.