Başkan Tavlı, 'Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tavlı, "Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Tavlı,

Ordu'nun Ünye Belediyesi'ne, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında başarı ödülü verildi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Belediyesi'ne, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında başarı ödülü verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Ünye Belediyesi'ne, tarihi geçmişi, milattan önce 250 yıllarına dayanan, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin en eski ve gizemli tarihi miraslarından biri özelliğini taşıyan, Ünye'nin ve bölgenin turizm destinasyonları içerisinde önemli bir konuma sahip olan Ünye Kalesi'nde yaptığı restorasyon çalışmalarından dolayı, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında başarı ödülü verdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İstanbul'da düzenlenen Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı'nda (YAPEX) düzenlenen törende ödülü alırken burada yaptığı açıklamada, tarihi değerlerin korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için özenle çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı titizliği göstereceklerini söyledi.

Ödül töreni sonrası duygularını paylaşan Başkan Tavlı, titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarıldığını ve gelecek nesillere aktarıldığını ifade etti. Ünye'de yerel yönetim olarak modern şehircilik ile ilgili çalışmalar yürütürken, aynı zamanda kentin tarihi ve kültürel miraslarını ortaya çıkaran ve koruyan bir anlayışla çalıştıklarını kaydeden Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması yönünde farklı konseptte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na ilk olarak Ünye Kalemizin giriş kapısından yukarıya doğru yürüyüş merdivenleri ve rampalar oluşturulması yönünde bir proje hazırlayarak sunmuştuk. Bu projemiz 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştı. Yine 250 metre uzunluğundaki büyük dehlizin dibine inilebilmesi için raylı sistem kullanılması yönünde bir proje hazırlayarak sunduk. 28 Temmuz 2021 tarihinde sunduğumuz bu projede onaylandı. Dehlizin dibine ziyaretçileri raylı sistemle ulaştıracak olan projemiz bu özelliği ile aynı zamanda Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Ünye Kalemizi turizme kazandırarak kısa zamanda ziyarete açmak için gayret ediyoruz. Tarihi değerlerin korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için özenle çalışıyoruz ve bundan sonrada aynı titizlikle çalışacağız. Bu minvalde yürüttüğümüz çalışmalar ve aynı zamanda Ünye Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Dehlizlerin Ziyaret Açılma Projemiz Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı tarafından böylesi değerli bir ödüle layık görüldü" dedi. - ORDU

Başkan Tavlı, Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz

Başkan Tavlı, Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray
Spor Balotelli Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tavlı, 'Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:52:46. #1.12#