Başkan Tavlı, "Kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz"

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Belediyesi'ne, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında başarı ödülü verildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin geçmişine sahip çıkan bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Ünye Belediyesi'ne, tarihi geçmişi, milattan önce 250 yıllarına dayanan, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin en eski ve gizemli tarihi miraslarından biri özelliğini taşıyan, Ünye'nin ve bölgenin turizm destinasyonları içerisinde önemli bir konuma sahip olan Ünye Kalesi'nde yaptığı restorasyon çalışmalarından dolayı, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında başarı ödülü verdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İstanbul'da düzenlenen Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı'nda (YAPEX) düzenlenen törende ödülü alırken burada yaptığı açıklamada, tarihi değerlerin korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için özenle çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı titizliği göstereceklerini söyledi.

Ödül töreni sonrası duygularını paylaşan Başkan Tavlı, titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarıldığını ve gelecek nesillere aktarıldığını ifade etti. Ünye'de yerel yönetim olarak modern şehircilik ile ilgili çalışmalar yürütürken, aynı zamanda kentin tarihi ve kültürel miraslarını ortaya çıkaran ve koruyan bir anlayışla çalıştıklarını kaydeden Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması yönünde farklı konseptte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na ilk olarak Ünye Kalemizin giriş kapısından yukarıya doğru yürüyüş merdivenleri ve rampalar oluşturulması yönünde bir proje hazırlayarak sunmuştuk. Bu projemiz 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştı. Yine 250 metre uzunluğundaki büyük dehlizin dibine inilebilmesi için raylı sistem kullanılması yönünde bir proje hazırlayarak sunduk. 28 Temmuz 2021 tarihinde sunduğumuz bu projede onaylandı. Dehlizin dibine ziyaretçileri raylı sistemle ulaştıracak olan projemiz bu özelliği ile aynı zamanda Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Ünye Kalemizi turizme kazandırarak kısa zamanda ziyarete açmak için gayret ediyoruz. Tarihi değerlerin korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için özenle çalışıyoruz ve bundan sonrada aynı titizlikle çalışacağız. Bu minvalde yürüttüğümüz çalışmalar ve aynı zamanda Ünye Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Dehlizlerin Ziyaret Açılma Projemiz Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı tarafından böylesi değerli bir ödüle layık görüldü" dedi. - ORDU