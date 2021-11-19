BAŞKAN TAVLI "GENÇ FİKİRLERİ ÖNEMSİYORUZ

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 16-21 Kasım tarihleri arasından düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" adından gençlik festivaline Ünye Belediyesi olmak üzere çok sayıda katılım gerçekleşti.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir ve Ünyeli gençlerin de katıldığı festival çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde konserler, atölyeler, söyleşiler, bilim etkinlikleri, folklor gösterileri, dijital yenilikler, VR deneyimleri, Spor Turnuvaları, Meddah Gösterileri, Grafiti, Tiyatro, İmza Günleri, Spor Turnuvaları gibi çok sayıda faaliyet yer aldı.

Ünye Belediyesi'nin de stant kurduğu festivalde katılımcı gençler hem Ünye'yi tanıma fırsatı buldu hem de yapılan, devam eden ve yapılacak projeler hakkında bilgi sahibi oldular.

Festival kapsamında Ankara'da bulunan Kaymakam Işık, Belediye Başkanı Tavlı, İlçe Başkanı Argan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Demir, gençlerle bir araya gelerek sohbet ettiler ve görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Tavlı, "Gençlerimizin Düşüncelerine Değer Veriyoruz"

'Tam Bana Göre Festival' kapsamında Ünye Belediyesi olarak stant kurduklarını ve gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz hepimizin gururudur. Genç kardeşlerimizin manevi duygularına sahip çıkarken, aynı zamanda günümüz teknolojisini ve gelişmeleri yakında takip etmeleri bizleri son derece umutlandırıyor. Festival kapsamında genç kardeşlerimize Ünye'mizi ve kültürel zenginliklerimizi anlatma fırsatı bulduk. Aynı zamanda Ünye'de ki çalışmalar ve projelerimiz hakkında da bilgiler paylaştık. Gençlerimizin fikirlerine son derece önem veriyoruz. Bu minvalde standımızda "Genç Fikirler" adını verdiğimiz bir defter hazırladık. Gençlerimiz bu deftere düşüncelerini ve fikirlerini yazdılar. Hepsini tek tek okuyarak değerlendireceğimizden hiç şüpheleri olmasın. " diye konuştu.

Ünye Standına Yoğun İlgi

Ankara'da düzenlenen festivalde Ünye Belediyesi standına yoğun ilgi gösterilirken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez idari kadrosu, Belediye Başkanları ve çok sayıda bürokrat Ünye standını ziyaret edenler arasındaydı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ziyaretçilere Ünye'de ki çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

6 gün sürecek olan festivalde Tuğçe Kandemir, Sefo, Doğu Demirkol, Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Reynmen gibi çok sayıda sanatçının konser ve gösterileri de yer aldı.

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