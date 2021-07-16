Başkan Tanır: "Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu"
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Başkan Tanır: "Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu"

Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı.

Bursa'da Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı.

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümü, Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile anıldı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen programlar, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılması, şehitlik ve şehit yakınları ziyareti ile başladı. Daha sonra Kestel Aile Parkı'nda gerçekleşen programa, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri ile yüzlerce Kestelli katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak ilçe halkına izletildi, ardından mehter takımı gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi gerçekleşti.

Programda hemşehrilerine hitap eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bizim milletimizin karakteri, erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biride, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini, yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz Demokrasi Zaferi'mizdir. Cumhurbaşkanımız'ın da söylediği gibi, Milletimiz tarihin en büyük imtihanlardan birini, hamdolsun alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Vatanımıza ve hürriyetimize göz diken hain düşmanlar da şunu iyi bilsin ki, bu vatanın evlatları dün olduğu gibi bugün de mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu, kıyamete kadar da bu böyle devam edecek ve milletimiz bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. Ben bu vesile ile, 15 Temmuz'un 5.yılında, canlarını Millet, İstiklal ve İstikbalimiz için feda eden Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu. Program, gece yarısı saat 00.13'de, ilçedeki tüm camilerde sela okunmasının ardından sona erdi. - BURSA

Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'
Başkan Tanır: 'Türk milleti mazluma karşı Yunus, zalime karşı Yavuz oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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