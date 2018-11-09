Başkan Taban, Cenon Şehrini Ziyaret Etti

İNEGÖL DELEGASYONU CENON'DA

16 Haziran 2014 tarihinde Cenon Kenti ile imzalanan "Kültür İş Birliği Anlaşması"ndan sonra iki şehir arasında karşılıklı ziyaretler devam ederken, iki kent arasındaki bağlar bu ziyaretler ile daha da güçlenmeye devam ediyor. Son olarak 7-10 Kasım tarihleri arasında Fransa'nın Bordeaux'a bağlı Cenon kentinin her yıl düzenlediği ve İspanya, Portekiz, Fas ve Amerika'dan çeşitli şehirlerin delegasyonların yer aldığı Kültür Şehirleri Buluşmasında Türkiye'yi İnegöl Belediyesi temsil etti. Cenon ziyaretinde, İnegöl delegasyonunda Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyelerinden Osman Arslan, Mürsel Avaşar, Erdal Akkaya ve Fevzi Dülger hazır bulundu.

CENON BELEDİYE BAŞKANINDAN SICAK KARŞILAMA

Belediye Başkanı Alper Taban ve belediye meclis üyelerinden oluşan İnegöl delegasyonu, Cenon'da ilk olarak Cenon Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Jean François Egron'un sıcak ve samimi karşılaması sonrası, Cenon Belediyesi Başkan Yardımcısı Huruzet Günder eşliğinde Belediye Başkanı Jean François Ergon ve Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelinerek iki şehir arasında yapılması düşünülen konularda istişarelerde bulunuldu. Kültür kardeşliğinin daha da ileriye götürülmesi konusunda fikir birliğine varılan görüşmeden sonra, İnegöl heyeti Cenon Belediyesinin çeşitli birimlerini ziyaret ederek çalışan personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BELEDİYE PAZARINDA TÜRK VATANDAŞLARIN KURDUĞU STANTLAR ZİYARET EDİLDİ

Başkan Taban ve beraberindekiler Cenon Belediyesi ziyaretinden sonra, Belediye pazarında Türk vatandaşlarının stantlarını ziyaret etti. Türkiye'yi anımsatan Pazar manzaralarının görüldüğü ve Türk vatandaşlarının Türkiye'ye özgü yöresel ürünleri sattıkları belediye pazarında Başkan Taban, vatandaşlarla hasbihal etme fırsatı buldu.

BAŞKONSOLOS KAHYAOĞLU ZİYARET EDİLDİ

İnegöl delegasyonu, Cenon ziyareti sırasında Bordeaux'da yer alan Türk Konsolosluğunu 'da ziyaret etti. Ziyarette başkonsolos Mehmet Cem Kahyaoğlu'na İnegöl'ü hatırlatacak hediyeler takdim edilirken, Başkan Taban, Başkonsolos Kahyaoğlu'nu İnegöl'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtmeyi ihmal etmedi. Başkan Taban ve beraberindekileri konsolosluk binasında misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Başkonsolos Kahyaoğlu da, İnegöl delegasyonuna konsolosluk binasını gezdirerek, yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

İnegöl Delegasyonu Cenon'da önemli görüşmelere imza atarken, Başkonsolos Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun hazır olduğu ve Türk vatandaşlarının da katılımı gösterdiği Kültür Şehirleri Buluşması resmi programı öncesinde Türk Bayrağı, coşkuyla söylenen İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Diğer ülke bayraklarının da göndere çekilmesinden sonra Başkan Taban belediye meclis üyeleri ile birlikte Cenon kentinin her yıl düzenlediği ve İspanya, Portekiz, Fas ve Amerika'dan çeşitli şehirlerin delegasyonların yer aldığı Kültür Şehirleri Buluşmasında katılımcı ülke delegasyonlarının yer aldığı resepsiyona katılım gösterdi.

İNEGÖL HALKININ SELAMLARINI İLETTİ

Kültür Şehirleri Buluşmasının resmi programında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Öncelikle böylesi güzel ve anlamlı organizasyonda bizleri ağırlayan Cenon Belediyesinin çok değerli başkanı Jean François Ergon ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi sunarken, şehirlerimiz arasında kültürel işbirliğinin daha artmasına vesile olacak bu buluşmaya katılan tüm ülke delegasyonlarını da saygıyla selamlıyorum. Cenon Belediye Başkanının daveti üzerine belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya tüm İnegöl halkımın selamlarını sizlere getirdim" şeklinde konuştu.

"CENON BULVARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİK"

Konuşmasında İnegöl hakkında kısa bilgilere de yer veren Başkan Taban, tüm misafirleri İnegöl'e de davet etmeyi unutmadı. Taban konuşmasının devamında, "16 Haziran 2014 tarihinde Cenon Kenti ile Kültür İş Birliği Anlaşması imzaladık. Bu tarihten sonra iki şehir arasında karşılıklı ziyaretler devam ederken, iki kent arasındaki bağları bu ziyaretler ile daha da güçlenmeye çalışıyoruz. Cenon'da yoğun bir Türk nüfusu var. Özellikle Belediye Başkan Yardımcısı Hurizet Günder hanımefendi İnegöl ile Cenon arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Cenon Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet son olarak İnegöl'e Kasım 2017 tarihinde gelmişlerdi. Bu ziyaret esnasında hep birlikte 'Cenon Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirmiştik.

"KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"

Kültürel işbirliğinin her alanda artması ve iki şehir arasında gönül köprüsü inşa etme adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazır oldukları belirten Taban, "Birbirimizden alacağımız o kadar çok şey var ki, bizlere değer katacak, bizlere güzellikler sunacak, bizlere önce İnsan olduğumuzu anlatacak bu iletişim diyaloglarının bizlere yeni kazanımlar kazandıracağına inancımız tam. Bu mana da kültürlerarası iletişim çok önemli. Bu vesile ile iki şehir arasındaki kültür işbirliğinin artması için uğraş veren Cenon Belediye başkanı başta olmak üzere başkan yardımcısı Hurizet Günder, kültür derneklerimiz ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

İspanya, Portekiz, Fas ve Amerika'dan çeşitli şehirlerin delegasyonların yer aldığı Kültür Şehirleri Buluşması, misafir ülke delegasyonlarına hediye takdim edilmesiyle son buldu.