Başkan Soyer: 'Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli' - Haberler
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Başkan Soyer: "Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Soyer:

İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) düzenlediği dayanışma kahvaltısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente kattıkları değer adına Mardinliler'e teşekkür etti.

İZMİR (İHA) - İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) düzenlediği dayanışma kahvaltısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente kattıkları değer adına Mardinliler'e teşekkür etti.

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF), Karşıyaka ilçesinde bulunan bir restoranda dayanışma kahvaltısı organize etti. Mardinliler'in buluştuğu etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç, Mardinliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sait Karaaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ve CHP'li ilçe başkanları katıldı.

"İzmir'in kültürüne ve kimliğine katkı veriyorsunuz"

Konuşmasında Mardinliler'in İzmir kültürüne katkı sunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin, İzmir'in dışardan göç aldığı ikinci ilimiz. En çok Manisalılar daha sonra ise Mardinliler. Zaten Manisa İzmir aynı yer; ama Mardin gibi Anadolu'nun uzak bir yerinden gelen değerli hemşerilerimiz bizim için çok değerli. Neden Mardinliler bizim için çok değerli biliyor musunuz? Çünkü Anadolu'nun en kadim kültürlerinden olan Mardin Kültürü bizim hemhal olduğunda İzmir ortaya çıkıyor. İşte İzmir'i Türkiye'den farklı bir şehir yapan şey bu birliktelikten kaynaklanıyor. O nedenle İzmir sizlere çok borçlu. İyi ki buradasınız, İzmir'in kültürüne ve kimliğine katkı veriyorsunuz" sözlerine yer verdi.

Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç da "Tunç Başkanımıza yoğun programı arasında bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Başkan Soyer: Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli

Başkan Soyer: Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli

Başkan Soyer: Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli

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Haber: Başkan Soyer: 'Mardinli hemşehrilerimiz bizim için çok değerli' - Haberler
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