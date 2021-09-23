Başkan Soyer Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, İzmir'in böyle bir sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şanlıurfa Federasyonu'nun düzenlediği UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi anlatan fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Kültürpark'ta bulunan Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki serginin açılışına Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kadim kültürün ipuçları ortaya çıkıyor"

Başkan Soyer kentin böyle bir sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Anadolu'nun kadim kültürünün izlerini süren arkeologlara şükranlarımı sunuyorum. Çünkü tarih gün ışığına çıktıkça, insanlığın muazzam birikimi, kadim kültürünün de ipuçları ortaya çıkıyor. O nedenle çok değerli. İnsanlık avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata işte bu bereketli hilal denilen topraklarda başlamış. O nedenle çok gururluyuz" diye konuştu. Başkan Soyer sergi günlüğüne duygularını da yazdı.

Bu sergi ile Göbeklitepe'yi tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, amaçlarının iki şehir arasında köprü kurmak olduğunu dile getirdi.

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