Başkan Soyer'den 8 bin 500 yıllık "İlk İzmir" çağrısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, İzmirlileri 8 bin 500 yıl önceki "İlk İzmir'i" ziyaret etmeye çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'daki Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezini gezdi. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin'den kazı ve koruma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Soyer, İzmirlileri Ege tarihine ışık tutan Yeşilova Höyüğünü görmeye çağırdı. Başkan Soyer, "Bugün 8 bin 500 yıl önce yaşanmış olan 'ilk İzmir'i' ziyaret ettim. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve ekibinin Bornova Belediyesi ve büyükşehir belediyemiz destekleriyle yürüttüğü kazı ve koruma çalışmalarını yerinde dinledim. İzmir'in en eski yerleşim yerinde Ege tarihini yaşayarak öğrenebildiğimiz Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi evrensel standartlarda bir ören yeri" ifadelerini kullandı.

Soyer, büyükşehir belediyesi olarak Yeşilova ve Yassıtepe kazılarına verilen desteklerin büyüyerek devam edeceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA