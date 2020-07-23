Başkan Şerifoğulları, "Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız"
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Başkan Şerifoğulları, "Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız" dedi.

Başkan Şerifoğulları,
23.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:50

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bu kapsamda şehrin ana arterlerinin bağlantı güzergahında ve dört şeritten oluşan Mustafa Temizer Caddesi asfalt yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, gelinen aşamaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Doğukent Mahallesi'nde yapımı devam eden Takva Camii'ni gezerek çalışmaları inceleyen Şerifoğulları, özellikle bayram öncesi başlatılan bütün belediye çalışmalarının hızlandırılması noktasında ekiplere talimat verdi.

Belediyenin yaptığı çalışmalarla 38 mahallenin tamamında aktif olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Doğu ve batı mahallelerimizi birbirine bağlayan ve devamında çevre yoluna bağlanan Mustafa Temizer Caddesi yol yapım çalışmalarını inceledik. Sezonunda elverişliliği ile beraber şehrin dört bir yanında ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Alternatif güzergahlar, cadde, bulvar, alt ve üst geçitler, kavşak, asfalt, kaldırım velhasıl şehrin trafik kalitesini artıracak bütün ulaşım ağlarını titizlikle yapıp hemşerilerimizin hizmetine sunmanın derdindeyiz. Devam eden çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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