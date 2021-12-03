Başkan Selvitopu, kadınları toplumsal yaşama katmak için çalıştıklarını vurguladı

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları şükran ve minnet duygularını dile getirdiler. Ayrıca kazanımlarına sahip çıkma sözü verdiler.

Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Nur Gülerdoğan, üretici kadın kooperatifi temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda kadın katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşmasını yapan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, kadınların en önemli haklarını Cumhuriyet kurulduktan sonra elde ettiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve sevgiyle bir kez daha anıyorum. Bundan sonraki süreçte karar mekanizmalarında daha fazla yer almak ve eşit temsil için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Işık da konuşmasında, Ağrı ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti. Işık, Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Atatürk'ün uzak görüşlülüğü...

Daha sonra kürsüye gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kadın ve erkeklerin ortak mücadelesiyle kazanıldığını hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra kadınların toplumsal yaşam içinde öne çıkması için elinden gelen çabayı harcadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen yasa da bunlardan biridir. Bugün dünyaya hukuk, demokrasi alanında örnek gösterilen ülkelerde bile kadınlara seçme, seçilme hakkı tanınmamışken, Mustafa Kemal Atatürk büyüklüğü, uzak görüşlülüğüyle bu yasanın çıkarılmasını sağlamıştır" dedi.

Türkiye'de kadınların ticaretten eğitime, turizmden siyasete kadar yaşamın her alanında, başarıyla yer aldığını belirten Başkan Selvitopu, "Eğitim düzeyimiz yükseldikçe, bu alanlardaki kadınlarımızın sayısı da artacaktır. Bunun için sorumlu her kesim üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

'Semt merkezlerini önemsiyoruz'

Başkan Selvitopu, bu anlayış doğrultusunda semt merkezlerini çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karabağlar'da çeşitli nedenlerle toplumsal yaşamdan uzak kalmış kadınlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Semt merkezlerini değerlendiren, onlarının kadrini bilen, genelde o mahalledeki kadınlarımız. Çünkü kendilerine faydası olduğunu çok iyi görüyorlar. Bugün tamamı yoğun ilgi görerek hizmet veren semt merkezlerimizi güçlendireceğiz. Hizmet kalitelerini artıracak, yenilerini yaşama geçireceğiz. Biliyoruz ki kreş konusu da kadınlarımız için çok önemli. Belediye olarak bundan sonraki süreçte, bu konuya özel olarak eğileceğiz. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın yaşadığı semtlerde kreşler açarak, oradaki kadınlarımızın yaşamını rahatlamaya kararlıyız. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda bunları tek tek yaşama geçireceğiz. Hedefimiz fiziki anlamda modern bir Karabağlar yaratırken, toplumsal, kültürel yaşamı da istenen ölçüde geliştirmek."

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan kadınlar tek tek söz alarak, 5 Aralık'a ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Kadınlar özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minnet ve saygılarını ifade ettiler.

6. Geleneksel Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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