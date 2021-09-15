Başkan Seçer, Mersin ESOB Heyetini Kabul Etti: "Hayata 5 Yaşında Bir Ahi Olarak Başladım"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri, bu yıl 28'incisi kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, hayata 5 yaşında bir ahi olarak başladığını ifade ederek, "Büyüklerime saygıyı, küçüklerime sevgiyi, dürüstlüğü, kaliteli çalışmayı, disiplini ben çıraklığımda öğrendim" dedi.

Ziyarette; Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'e, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, Mersin ESOB birlik ve oda başkanları ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

"Ahilik, Anadolu topraklarına özgü bir kültür"

Başkan Seçer, Ahilik Haftası'nı kutlayarak, ahilik kültürünü bilen bir coğrafyada yaşadığı için şanslı olduğunu söyledi. Seçer, "Hayata bir ahi olarak başladım. Ahilik, Anadolu topraklarına özgü bir kültür, bir yaşam biçimi, bir örgütlenme modeli. Burada, insanın iyi ahlakını tanımlarken ortaya koyacağınız kavramların hepsi var. Doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü, sevecenlik, misafirperverlik… Bütün bu ögeleri içinde barındıran bir kültürün bireyleri ahilik örgütlenmesi içerisindeki esnaflar. Ben de hayata 5 yaşında bir ahi olarak başladım. Hakikaten büyüklerime saygıyı, küçüklerime sevgiyi, dürüstlüğü, kaliteli çalışmayı, disiplini ben çıraklığımda öğrendim" dedi.

"Çalışan insandan, çalışan toplumlardan zarar gelmez"

Esnafın hem ekonominin lokomotifi hem de huzurlu ve dostça bir yaşamın garantisi olduğunu vurgulayan Seçer, 60 bine yakın iş yerinin olduğunu hatırlattı. Başkan Seçer, "Ben kentin Belediye Başkanı olarak en çok değer verdiğim, önem verdiğim, sosyoekonomik toplulukların başında esnaf gelmektedir. Hatta belki de birinci sıraya koyabileceğim esnaftır. Çalışan insandan, çalışan toplumlardan zarar gelmez. Çalışan insan, çalışan toplum huzurludur, anlayışlıdır, saygılıdır, kavga olmaz, dövüş olmaz, birbirine sinkaf olmaz. İşte bunlara tesir eden de esnafımız" dedi.

"Olağan süreçlerde de artık beraber çok şey yaparız, yapıyoruz da"

Seçer, esnafa destek olmak için onların lehine kararlar alma zorunluluklarının olduğunu ifade ederek, "Bunu da yaparken halk adına yapıyoruz. Halkın menfaati icabı yapıyoruz. Pandemi döneminde de çok olağanüstü koşullar yaşadınız. Umut ediyorum bundan sonra böyle koşullar görmeyiz. Tüm dünya yaşadı. Bu size, bize ya da bir ülkeye matuf değil. Tüm ülkelere, tüm insanlığa matuf. O süreçte başkanlarımız her zaman benimle diyalog halindeydi, ben onlarla diyalog halindeydim. Yasalardan aldığımız yetkiyi, imkanlarımızı da zorlayarak sizlerin yanında durmak için her zaman gayret içerisinde oldum. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bundan sonraki süreçte artık olağanüstü değil de olağan süreçlerde de inşallah beraber çok şeyler yaparız, yapıyoruz da. İşte MESDEM bunlardan bir tanesi" dedi.

"Sizlerle beraber olmak, sizlerle dostane olmak benim de enerjimi yükseltiyor"

Esnafla beraber olmanın enerjisini yükseltip, yaptığı işi daha görünür kıldığını belirten Seçer, esnaf ve STK'larla her zaman temas halinde olduklarını "Bir telefon kadar yakın" sözleriyle ifade etti. Seçer, "Sizlerle beraber olmak, sizlerle dostane olmak açıkçası benim de enerjimi yükseltiyor ve yaptığım iş daha görünür oluyor, daha anlaşılır oluyor. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Hep beraber nice Ahilik Haftası kutlayalım. Sağlık içinde, güzellik içinde, huzur içinde" diye konuştu.

"Ahilik bizim bin yıllık geçmişimiz"

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, ahilikte temel ögenin insan olduğunu dile getirerek, "Ahilik bizim bin yıllık geçmişimiz. Ahilik, zamanında Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türkmenlerin burada tutunabilmeleri için bir araya gelerek oluşturdukları bir kurum. Ancak o kadar güzel, köklü temeller atmışlar ki, bakın bin yıl geçmiş biz hala Ahilik Kültürü Haftası'nı kutluyoruz. Ahilikte temel öğe insan. Amaç, insanı ele alıp, insanı hem ahlaki yönden hem dini yönden hem mesleki yönden en iyi şekilde yetiştirmek ve iyi insan olarak topluma sürebilmek" dedi.

"Belediye, esnaf dostu bir belediye haline geldi"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise "En büyük şirketler bile esnaflıktan gelmedir. Esnaflık bir çekirdektir. Esnaf büyür, gelişir, şirketleşir, daha gelişir, holdingleşir. Türkiye çapında, dünya çapında bir kurum haline gelir. Yani her şey esnaflıkla başlar. Bu zorlu süreçte, pandemi sürecinde, Türkiye'yi, Mersin'i ayakta tutan hakikaten esnaf oldu. Teşekkür ediyoruz Başkanım. Belediye de esnaf dostu bir belediye haline geldi gerçekten" diye konuştu.

Başkan Seçer, konuşmaların ardından yılın çırağı Eren Güçlü'ye kuşak bağlayıp, plaketini ve sertifikasını verdi.

Yayın Tarihi: 15. 9. 2021 14: 55: 02

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