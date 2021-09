Başkan Seçer: "Hukuk Her Alanda Hepimize Lazım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Adli Yıl Açılış' kokteyline katıldı. Başkan Seçer, "Hukuk her alanda hepimize lazım" dedi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kokteyle Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Mersin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Serdengeçti, Mersin 2. İdare Mahkemesi Başkanı Emin Öztürk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Hukuk her alanda hepimize lazım"

Başkan Vahap Seçer, yeni adli yılın açılışında başarılı çalışmalar dileyerek, "Hukuk insanı farklı bir nosyon taşıyan insandır. Hukuk her alanda hepimize lazım. Türkiye'nin öncelikle bugünkü temel tahribatları içerisinde hukuk sisteminde önemli zayiatların, tahribatların olduğunu söylememe gerek yok. Bunu söylediğim anda aslında çok amiyane bir tabir, tereciye tere satma gibi bir söylem olur ama burada sadece Türkiye'deki hukuk sistemi ile ilgili, Türkiye'nin Batı standardında bir hukuk devleti anlayışına evrilmesi, demokrasinin içselleştirilmesi, Türkiye'nin ifade özgürlüğü, Türkiye'nin birçok alanda Batılı standartlardaki demokrasilerdeki kazanımlarına evrilmesi için mutlaka bizlerin de yani bu kente insanların, yurttaşların tercihiyle seçilmişlerin önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum. Her birimizin çalıştığı alanda adalet dağıtması, her birimizin çalıştığı alanda Türkiye'nin bugünkü sıkıntı içerisinde olduğu hukuk sistemine katkı verecek söylemler geliştirmesi ya da davranış içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kentin Belediye Başkanı olarak adalet dağıtmak zorundayız"

Kentin Belediye Başkanı olarak adalet dağıtmak zorunda olduklarını vurgulayan Seçer, "Ben bir Belediye Başkanı olarak, eğer ki yasalardan aldığım yetkiyi; bu yasadır, bu ikincil mevzuattır; uygulamalarda görevimi yaparken rahatça kullanamıyorsam ya da kullandığım zaman hukuk bükülüyorsa, eğiliyorsa, arkadan dolanıyorsa, işim engelleniyorsa, sekte vuruluyorsa bunu dillendirmem lazım. Kentte bölgeler arasındaki farkı ortadan kaldıracak, kentte gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak birçok konuya kadar kentin Belediye Başkanı olarak adalet dağıtmak zorundayız" dedi.

"Mersin çok özel ve değerli bir kent"

Mersin'in çok özel ve değerli bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, "Kentimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün kültürleri, bütün etnik yapıları, bütün mezhepleri, meşrepleri bünyesinde barındıran çok önemli, çok stratejik bir kent. Adeta Mersin, Türkiye'nin izdüşümü bir kent. Bu gerçeklerle kentte yaşayan her birimiz öncelikle kentin huzuru, birliği, beraberliği, barışı için elimizden gelen katkıyı sunmak durumundayız" diye konuştu. Kenti yönetirken kendilerine verilecek desteğin son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha adli yılın açılışında hepinizi en samimi duygularla selamlıyorum. Yeni adli yılınızın başarılı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Özdemir: "Birbirimizi dinleyeceğiz, fikirlerimizle zenginleştireceğiz"

Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Tüm dünyayı etkisine alan pandemi sebebiyle meslektaşlarımızla uzun zamandır bir araya gelemedik. Bugün burada meslek ile ilgili sorunlarımızı konuşmak yerine birbirimizle sohbet etmek ve birlikte keyifli bir akşam geçirmek için toplandık. Görüyorum ki burada olan herkesin de isteği bu. Varlığınız bizlere güç vermektedir. Birbirimizi dinleyeceğiz, fikirlerimizle zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

