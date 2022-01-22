Başkan Savran iddialara cevap verdi: "Gerekirse çöp toplarım"

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı'nın, Nevşehir Belediyesi'ni hedef alan açıklamalarına, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eski Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Nevşehir Belediyesi'ni hedef alan açıklamalarının gerçekte bağdaşır bir bir yönünün bulunmadığını belirtti. Arı'nın 'kendi döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olan kişinin veznede görevlendirildiği ve 4 kişinin de temizlik işleri müdürlüğüne süpürgeci olarak sürdüler' iddiasının da gerçek ile uzaktan yakından hiçbir alakasının olmadığına vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Savran; "Halka ve devlete her alanda hizmet etmek kutsaldır. Belediyemizde çalışan Temizlik personellerimiz çok önemli bir hizmeti, şerefleriyle ifa etmektedirler. Hepsi de, bizler ve vatandaşlarımız için çok kıymetlidir" dedi.

"2 işçinin dar gelirlilerin yardım kolisini özel bir araca koydukları tespit edildi" diyen Savran, şunları söyledi:

"Bir personelin, Temizlik İşlerinde görevlendirilmesini farklı yorumlamak son derece yanlış bir davranıştır. Bu tür ifadeler, bu görevi yapan insanlara haksızlık yapmakla eş değerdir. Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde görevlendirilen 4 kişi, görevlendirildikleri birimlerde kendilerine verilen görevi yerine getirmedikleri için ilk etapta farklı birimlerde görevlendirilmişlerdir .Bunlardan 2 işçi, 112 çağrı merkezinde ve İtfaiye Müdürlüğünde görevlendirilmişler, ancak dar gelirli vatandaşlarımız için Nevşehir Belediyesi olarak hazırlattığımız yardım kolilerini şahsi araçlarına koyduklarının tespit edilmesi üzerine Toplu İş Sözleşmesi ceza cetvelinin 16. Maddedeki suçu işlediği sabit görülmüş ve 5 yevmiye kesme cezası ile cezalandırılmışlardır. Söz konusu iki kişi, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. Daha sonra da kendi beyanları üzerine görevlerinden 2021 yılında istifa etmişlerdir. Eski Belediye Başkanının ifade ettiği 3. Kişi ise 15/01/2020 tarihinde büro işçisi olarak belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Şahsa göreve geldiğimde Turizm ve Spor A.Ş. Müdürlüğü teklif edilmiş lakin maaşının düşük olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmemiştir. 08/03/2021 tarihinde İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. Orada da verimli olamadığından, 01/05/ 2021 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirilmiştir. 02/06/2021 tarihli beyanı ile istifa etmiştir. 4. kişi de, 03/01/2020 tarihinde operasyon yöneticisi olarak belediyemizde çalışmaya başlamıştır. Göreve geliş tarihinden itibaren, önceki dönem olduğu gibi otopark sorumlusu olarak çalışmasına devam etmiştir. Sorumlu olduğu tek evrak olan otopark fişlerinde önceki dönem Belediye Başkanının ismini kasıtlı olarak kaldırmadığı tespit edilmiştir. Önce 08/03/2021 tarihinde İtfaiye Müdürlüğünde, daha sonra 01/05/2021 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Kişi 31/05/2021 tarihli beyanı ile istifa etmiştir."

Vezne görevlisi değil, imar ve şehircilik müdürlüğünde uzman

"Ayrıca eski Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Başkan Yardımcısını veznedar olarak çalıştırdılar" iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kişi göreve başladığım günden itibaren, hak kaybına uğramaması için, 3 ay süre ile Başkan Yardımcılığı görevinde tutulmuştur. Şu anda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Uzman olarak görevde devam etmektedir. Bugüne kadar veznedar olarak hiç görevlendirilmemiştir. Nevşehir Belediyemizi hedef alan açıklamalarında sürekli Allah'tan korkmaktan söz eden eski Başkan Rasim Arı, Belediyemiz tarafından dar gelirli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan gıda kolisini özel aracına aktarırken tespit edilen kişilerin Allah korkusunu neden sorgulamamaktadır? Aynı minvalde, Allah korkusundan bahseden kişinin, gerçekleri çarpıtıp kendisine siyasi çıkar sağlamanın, rakip gördüğü kişileri asılsız yere suçlamanın, Allah korkusuyla ne kadar bağdaştığının da cevabını vermesi gerekmektedir. Daha önce hekim, bugünlerde Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğim halkıma, icap eder ve görev düşerse, esi esas alınarak yapılmıştır. Hekimlik mesleğim süresince, mesleğimi icra ederken insanlara ayrımcılık yapmadığım gibi, başkanlığım süresince de yapmadım, yapmayacağım"

Başkan Savran, eski Belediye Başkanı Arı'nın 'Yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "İddia sahibi kişinin, yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle baskı gördüğü, bu nedenle, silahlı bir saldırıya uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, bahse konu dosya, kendisi Nevşehir'de bile yaşamazken 2018 yılı Kasım ayında açılan bir dosyadır ve süreç halen devam etmektedir. Başkanlığım döneminde de konu ile ilgili müfettiş incelemeleri devam etmektedir. Bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkması adına üzerime düşen ne varsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Önceki belediye başkanının 21 aylık görev süresinde 319 kişi işe alınmıştır. Bu kişilerin hiç birinin işine, benim dönemimde son verilmemiştir. Göreve geldiğim tarihten itibaren belediyemizde çalışan personellerimize esas olanın "halka ve devlete düzgün, dürüst, adil şekilde hizmet etmek olduğunu" söyledim. ve bunu esas olarak kabul ederek başkanlık yapıyorum. Nevşehir Belediyesinde şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, konu ile ilgili verdiğimiz cevapları ispatlayacak tüm bilgi ve belgeler elimizde mevcuttur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

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