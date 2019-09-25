Başkan Sandal: "Tribüne değil, işe oynuyoruz"

25.09.2019 11:58

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezilerine Osmangazi, Tepekule ve Çay mahalleleriyle devam etti. Muhtar, vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Sandal, sorunları yerinde tespit ederek çözümü için bürokratlarına talimat verirken, Başkan Sandal, "Artık bu gezileri 6 ayda bir rutin olarak yapacağız. İlçemizin tüm sıkıntılarını zamanla çözeceğiz. Tribüne değil, işe oynuyoruz" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın, belediye bürokratları ve meclis üyeleriyle birlikte yaptığı mahalle ziyaretlerinin ikinci günündeki ilk durağı Osmangazi Mahallesi oldu. Muhtar Erol Güdücü'nün halı saha, kreş ve imar planlarına yönelik taleplerini dinleyen Sandal, "10 yıllık genç bir belediye olarak tüm sorunları zaman içinde tek tek çözeceğiz. Tribüne değil, işe oynuyoruz. Acildeki doktor gibiyiz. Önce hastanın kalbine bakalım, sonra kırık çıkığa bakarız. Yoksa hastayı kaybederiz. Bu yüzden önce yapısal sorunları ele alıyoruz. Kentimizin tüm sorunlarını da çözeceğiz. 24 mahalleye açacağımız kreşlerimizle hem sizin kreş talebinizi yerine getireceğiz hem de annelerin sosyal hayata katılmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Sandal, daha sonra Muzaffer Taşdemir İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Şehit Polis Kağan Kılıç Parkı çevresi sakinlerini dinleyerek mahallelinin çevre düzenlemesi ve park yenileme taleplerini kısa sürede gidereceklerini bildirdi.



Tepekule Mahalle Muhtarı Songül Tuğcu da, kullanılmayan basketbol sahalarının değerlendirilmesini, park malzemeleri ve oyun grupları ile kent mobilyalarının yenilenmesini istedi. Kış aylarındaki bazı su baskınlarından da şikayet eden Muhtar Tuğcu, kaldırım işgalleri ve yol düzenlemeleri ile ilgili de mahallede yapılması gerekenleri anlattı. Kullanılmayan basketbol sahalarından birisini yenileyeceklerini diğerini ise vatandaşların kullanımı için sosyal tesise dönüştüreceklerini ifade eden Sandal, "6 ayda bir bu ziyaretleri yapacağız ve söz verdiğimiz işlerin yapılıp, yapılmadığına bakacağız. Eksikler var mı ona da bakacağız. Varsa, onların da bir an önce çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız" diye konuştu.



Günün son durağı ise Çay Mahallesi oldu. Muhtar Sabri Yılmaz'ın pazar yeri yakınına mescit taleplerinin bir an önce giderilmesi için bürokratlarına talimat veren Başkan Sandal, Sancak Camisi etrafında yeni bir çevre düzenlemesi ve kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi için de gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA