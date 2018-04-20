Başkan Şahin'den Başkan Toru'ya Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Toru, Meram'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, gastronomi ile ünlü olan Gaziantep'in Belediye Başkanı Şahin'e, basımı Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi adlı kitabı hediye etti. Başkan Şahin ise, Meram'daki çalışmalar ile ilgili Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu tebrik ederek kendisini Gaziantep'e davet etti. - KONYA