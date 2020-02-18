Başkan Şahin Antarktika anılarını paylaştı

18.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:50

Yazısında, Antarktika'nın soğuklarına karşı Antep Mutfağı'nın yöresel ürünleriyle ısındıklarını belirtti.

TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'IN TEKLİFİYLE KARAR VERİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM işbirliğinde 4'üncü Antarktika Ulusal Bilim Seferi yolcuğunu Hürriyet Gazetesi'ne yazdı. Yolculuğun başlangıcından bahseden Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "Seni bir hemşerinle birlikte Antarktika'ya gönderelim mi?" sorusuna ilk önce "Acaba yanlış mı anladım?" diye düşündüğünü, meselenin ayrıntılarına inince Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenecek Antarktika'ya yapılacak sefere katılmasının gündeme geldiğini söyledi.

ŞAHİN: KONULAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Sefere katılmadan önce Antarktika'yla ilgili olarak ekipten bilgi aldığını bildiren Şahin, "Daha öncesinde kendisini biraz tanıdığım TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Antarktika Bilim Ekibi'nin koordinatörü Gaziantepli Doç. Dr. Burcu Özsoy'la da konuştum. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde de 3 kere yürütülmüş. Hem Sayın Bakan hem de Burcu Hoca'yla konuşmalarımızdan ortaya çıkan başlıklar bir yerel yönetici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı hem de bir kadın, anne, mühendis ve kimyager olarak beni çok etkiledi." diye konuştu.

AYAKKABILARIMIZI DEZENFEKTAN SUYLA TEMİZLEYEREK KARAYA ÇIKTIK

Şahin, Antarktika'ya gitmenin büyük bir hazırlık gerektirdiğini ve dikkat edilmesi gereken sorumluluklar gerektirdiğini kaydederek; "Öyle hemen kıtaya ayak basamıyorsunuz. Çünkü buranın özel bir çevre dengesi var ve bunun olabildiğince bozulmaması gerek. Bu nedenle biz de ekip olarak Türkiye'den, uçtuğumuz uçaktan, Santiago'da konakladığımız otelden herhangi bir canlı organizmayı oraya taşımamak için ayaklarımızı, ayakkabılarımızı dezenfektan suyla temizleyerek karaya çıktık. Daha sonra da Türk bilim ekibinin araştırmalarını sürdüreceği Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve Zodyak botlar kullanarak geçtik." dedi.

KUTUP İÇİN MİLLİ, ÖZEL KIYAFETLER GİYDİK

Antarktika'nın soğuk olup olmadığı sorusuna ise Şahin şöyle cevap verdi: "Herkesin aklına ilk gelen soru "Çok mu soğuk?" oluyor diye soruluyor. Ciddi bir soğuk var. Hatta özellikle kışın -85 dereceleri buluyormuş. Ama bize öyle bir soğuk denk gelmedi. Biz oradayken şu ana kadarki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Bu çok kötü bir durum Dünya için. Oradaki sıcaklık artışları dünyanın genelini çok kötü etkileyecek bir gelişme. Yine de özel kıyafetlerin, hazırlığın olmadan dayanılacak bir iklim değil Antarktika iklimi. Buzulları eriten bir küresel ısınma olabilir ama hâlâ bir insanı donduracak kadar soğuk olabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK'ın tecrübesiyle yaptığı hazırlık sayesinde ve son olarak da yaşadığımız heyecanın da katkısıyla soğuğu çok hissetmedik. Bize özel olarak oraya göre milli gayretle tasarlanmış kıyafetler verildi. Bir örnek bu kıyafetler soğuğa ve iklim şartlarına göre malzemelerden üretilmiş. Ancak sıcak tutması ve terletmemesi için geliştirildiğinden aşırı ağır. İnsan içinde zor hareket ediyor. Antarktika'ya tam olarak uygun kıyafetler olduğu için penguenler gibi ağır ağır hareket edebiliyorsunuz.Özel izinle Antep mutfağından bazı yiyecekler aldıklarını Yanımda Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber vardı. Soğukta iyi beslenmemiz açısından çok işe yaradı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler