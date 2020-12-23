Başkan Rasim Arı; eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ölüm yıldönümünde eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Aralık 1990 tarihinde İzmir'de düzenlenen Belediyeler Birliği toplantısına katılan ve dönüşte Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehir eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan'ın Kaldırım Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua eden Arı, ziyaretle ilgili olarak, "Şehrimizde taş üstüne taş koymuş olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. Eski belediye başkanlarımızdan Nejdet Ersan'ı vefatının 30. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Bu şehrin hiçbir değerini unutmadık bundan sonra da unutmayacağız" dedi.

Bu arada Nejdet Ersan için Nevşehir Belediyesi tarafından bu akşam Yatsı namazı öncesinde Alibey Camii'nde mevlit okutulacak. Ayrıca vatandaşlara belediye görevlilerince şerbet ve kandil simidi ikramında bulunulacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı