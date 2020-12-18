Başkan Ramazan'ın Ankara temasları
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Başkan Ramazan'ın Ankara temasları

18.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:12
Başkan Ramazan'ın Ankara temasları

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentte yapımı devam eden projeler ve uygulanacak projeler hakkında Ankara'da temaslarda bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentte yapımı devam eden projeler ve uygulanacak projeler hakkında Ankara'da temaslarda bulundu.

Başkan Ramazan, Kilis'te devam eden projeler, yeni uygulanacak projelerin takibi için Ankara'da temaslarda bulunduklarını ifade ederek, " Kilis'imizi anlatmaya, projelerimizi konuşmaya, mükemmeliyet için istişarelere devam ediyoruz. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ile belediyemize hibe edilecek temizlik araçları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger'i TBMM'de ziyaret ettik. Hoşgörü ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim TEDAŞ Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Zübeyir Çalışkan ile Kilis'te yapacağımız 5 MW Güneş Enerjisi santrali projesi onayı ile ilgili görüştük. Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Şube Müdürü Kenan Kayacı ile birlikte ilimize yapılacak olan battı-çıktı kavşak projesi hakkında görüştük. TOKİ Başkan Yardımcıları Dursun Baştürk,Hakan Akbulut ve Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Serhat Günkar'ı, ziyaret ederek,Kilis'imize yapılması planlanan Meydan Kent Projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kilis'imize kazandıracağımız yatırımlar için İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile birlikteyiz. Daha modern ve daha yaşanılabilir Kilis için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz projelere ivme kazandırmak için Genel Müdür Yardımcımızla fikir alışverişinde bulunduk. Kilis'e sahip çıkmak ve daha çok hizmete kavuşturmak boynumuzun borcudur" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen eşlik etti. - KİLİS

Başkan Ramazan'ın Ankara temasları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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