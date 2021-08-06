Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
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Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mahallelerin sorunlarını görüşmek ve belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 27 muhtarla daha bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Mahallelerin sorunlarını görüşmek ve belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 27 muhtarla daha bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte 27 mahalle muhtarıyla buluştu. Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Atilla'nın da katıldığı toplantıda tüm mahalle muhtarları tek tek söz aldı. Mahalleleri hakkında bilgilendirmede bulunan muhtarlar, talep ve önerilerini dile getirerek, Yenişehir Belediyesinin mahallelerindeki hizmetleri hakkında değerlendirmede bulundu.

"Yenişehir halkı bu toplantıların faydasını görecektir."

Toplantının açılışında konuşan Başkan Özyiğit, muhtarların mahallelerdeki sorunları dile getirmelerini, çözüm noktasında çok kıymetli bulduklarını söyledi. Muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, toplantıların devam edeceğine işaret eden Özyiğit, "Demokrasinin temel taşı, vatandaşlarımızın en yakın temsilcileri olan değerli mahalle muhtarlarımızın, mahallelerde yaşanan eksiklikleri ve olumsuzlukları dile getirmesini çözüm noktasında çok kıymetli buluyoruz. Tabi yapılan güzel işler varsa ki muhakkak vardır, onları da konuşmamız devamlılığın sağlanması açısından önemli. Tüm bunları karşılıklı konuşalım diye bugün buradayız. Daha sonra düzenleyeceğimiz toplantılarda ise bugün konuştuklarımızı hangi ölçüde yerine getirdiğimizi de görmüş olacağız. Kaynaklarımızı hep beraber en verimli ve en doğru şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Umut ediyorum ve inanıyorum ki, Yenişehir halkı bu toplantıların faydasını görecektir" diye konuştu.

"Çabamız ortak"

Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacaklarını vurgulayan Özyiğit, "Bu hizmet seferberliğinin devamını diliyorum. İnşallah çok daha güzel bir Yenişehir'i el birliğiyle oluşturacağız ve vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlayacağız. Çabamız ortak. Buraya geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Atilla ve muhtarlar da Başkan Özyiğit'in belirli aralıkla düzenlediği muhtar toplantılarından dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, çalışmalardan dolayı da Özyiğit'e teşekkür ettiler. - MERSİN

Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Özyiğit, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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