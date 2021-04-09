Başkan Öztürk ve Kaymakam Altıner Yahyalı Kapalı Semt Pazarı'nda denetim yaptı
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Başkan Öztürk ve Kaymakam Altıner Yahyalı Kapalı Semt Pazarı'nda denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Öztürk ve Kaymakam Altıner Yahyalı Kapalı Semt Pazarı'nda denetim yaptı

Kaymakam Yunus Emre Altıner, Başkan Esat Öztürk ve beraberindekiler kapalı semt pazarında denetim yaptılar, tedbirlere uymayanlara uyarıda bulundular.

Kaymakam Yunus Emre Altıner, Başkan Esat Öztürk ve beraberindekiler kapalı semt pazarında denetim yaptılar, tedbirlere uymayanlara uyarıda bulundular. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yaptılar.

Konuşmasında Başkan Öztürk: "Bugün Yahyalı'mızın malum hem cuması hem de Cuma günü kurulan kapalı pazarımızı Sayın Kaymakamımızın başkanlığında İlçe Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve İlçe Sağlık Müdürümüzle beraber vakaların arttığı bu günlerde daha fazla dikkatli olmamız noktasında insanlarımızı uyarmaya gayret etmiş olduk. Tabi ben bu konuda Yahyalı'lı hemşerilerimize güveniyorum güvenmek istiyorum. Güzel haberlerini almak istiyoruz Zaman zaman yufka ekmek yapımı ile ilgili üzücü haberler alıyoruz belki mantı geleneğimiz var ama kayseri kadar değil belki yaprak sarması diye hanım kardeşlerimizin bir araya geldiğini biz doğrusu duymak istemiyoruz biraz daha titiz hareket etmeleri noktasında çağrıda bulunmak istiyoruz. Pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum Kurallara gördüğümüz kadarı ile uyuyorlar ama sahada biraz daha fazlayız fazlada olmaya devam edeceğiz Sağlık teşkilatında görev yapan doktorlarımızı sağlıkçılarımı tebrik ediyorum gerçekten belki çocuklarını dahi görme fırsatı olmuyor bizler için gecesini gündüzüne katıyorlar. Bu noktada dikkat etmemizi ben özellikle istirham ediyorum. İlçe sağlık müdürümüzün şahsında da ilçemizde ki tüm filyasyon ekibini, aşı ekibini, hastane çalışanımızı sağlık ocağında ki çalışanlarımızı ben yürekten tebrik etmek istiyorum ve Yahyalımızada çağrıda bulunmak istiyorum. Vakanın az olduğu bir ilçe noktasında benim onlardan beklentim var. Zaman zaman vakaların burada arttığı oldu ama iyi bir haberi ben buradan duyurmak istiyorum duymak istiyorum. Kayserimizin 16 ilçesi var Belki en az vakanın olduğu çünkü doğa harikası bir yer bana göre Sıfır vaka yakışır diye düşünüyorum çünkü virüsün en az barındığı yerler birazcık da doğrusu doğa ile barışık değil virüs. İnşallah ben insanlarımızda sağlıklı haberler bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi.

Konuşmasında Kaymakam Altıner: "Evet bugün Yahyalı'mızda Cuma günü Cuma günleri Pazar kuruluyor Bizde denetlemek için arkadaşlarla beraber geldik. Genel olarak pazarda kurallara uyulduğunu gördük ama tabi virüs ne yazık ki ülkemizde ilçemizde hızla yayılıyor çok daha dikkatli olmamız gerekiyor ev oturmaları kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Ramazan yaklaşıyor ramazanda iftar davetleri ne yazık ki bu sefer veremeyeceğiz komşularımızın insanlarımızın buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek hızla yayılıyor ve hastanelerde doluluk oranı sürekli artıyor yatak kapasitesi sonuçta belirli bir sayıda insanlarımızın çok çok daha dikkatli olması gerekiyor biz herkesten gereken özeni göstermesini bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Öztürk ve Kaymakam Altıner Yahyalı Kapalı Semt Pazarı'nda denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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