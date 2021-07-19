Başkan Öztürk: "Ekiplerimiz her daim görev başında olacak"
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Başkan Öztürk: "Ekiplerimiz her daim görev başında olacak"

Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı öncesi Taşova Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı öncesi Taşova Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kurban Bayramı öncesi Taşova Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi. Taşova'nın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Ekiplerimiz her daim görev başında olacak" dedi.

Taşova Hayvan Pazarı, bayrama kısa süre kala kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de bayram öncesi Taşova Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Küçükbaş ve büyükbaş alım satımı yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bayram Öztürk, hayırlı işler diledi, vatandaşla sohbet etti. Hijyenik bir ortamda alışveriş yapılması için Taşova Hayvan Pazarı'nda çalışmaların ve denetimlerin her gün yapıldığını belirten Başkan Öztürk, buradaki hayvanların olduğu alanında da incelemelerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kuralının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk vatandaşların, hijyenik bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için Taşova'da gerekli bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Taşova Belediyesi ekiplerinin de bayram süresince görev başında olacağını vurgulayan Başkan Bayram Öztürk, denetimlerin de aralıksız süreceğini söyledi. Başkan Öztürk, "Ekiplerimiz, denetimsiz ve kontrolsüz kurban kesimine izin vermeyecek. Ayrıca pandemi kurallarına uyulması da sağlanacak. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına vatandaşlarımızın, görevlilerin yapacağı uyarıları dikkate almaları son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı şimdiden kutladığını belirten Başkan Öztürk, "Bu bayramı, pandemi kurallarına uyarak, sevdiklerimizle yan yana geçireceğiz. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'
Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'
Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'
Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'
Başkan Öztürk: 'Ekiplerimiz her daim görev başında olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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