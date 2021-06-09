Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada
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Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada

Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özlü, bir süre önce açıkladığı "Cedidiye Meydan Projesi"nin detaylarını paylaşarak "Bu bölge Düzce'nin en gözde meydanlarından biri olacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bir süre önce açıkladığı Cedidiye Meydan Projesinin başlamasına haftalar kala bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özlü'nün ziyaretine Yardımcıları Cengiz Tuncer ve Serkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti. Başkan Özlü ve beraberindekiler Cedidiye Meydanında bulunan esnaflara projenin detaylarını anlattı.

"Şehrin kalbi bambaşka bir görünüme kavuşacak"

Esnaf ve vatandaşların İstek ve önerileri de dinleyen Başkan Özlü bölgede yapılacak olan çalışmaların detaylarını da paylaştı. Cedidiye Meydan Projesi, Kent Estetiği Projesi ve Milletbahçesi 1. Etap çalışmalarının tamamlanması ile Şehir merkezinin bambaşka bir görünüme kavuşacağının altını çizen Başkan Özlü; "Düzce Bizim Evimiz diyerek çıktığımız bu yolda projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. 56 Mahalleye hizmet götürürken bir yandan da büyük projelerimiz için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Cedidiye Meydan Projemiz de bunlardan biri. Bu bölge Düzce tarihi açısından büyük önem arz ediyor. Burayı Camimizin etrafına yakışır bir şekilde yeniden dizayn edeceğiz. Cedidiye Meydan Projesi, Kent Estetiği Projesi ve Milletbahçesi 1. Etap çalışmaları tamamlandığında Düzce şehir merkezi modern ve estetik bir görünüme kavuşacak" şeklinde konuştu.

Düzce'nin gelişimi için her türlü desteği vereceklerini söyleyen esnaf ve vatadaşlar Başkan Özlü ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE

Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada
Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada
Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada
Başkan Özlü Cedidiye Projesi için sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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