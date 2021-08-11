Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"
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Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"

Başkan Özdemir: 'Tüm gayretimiz Havza için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm gayretimiz ile Havzamıza hizmetin çabası içerisindeyiz.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm gayretimiz ile Havzamıza hizmetin çabası içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimiz ile halkımıza daha kaliteli bir yaşam sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin Havza'da bir dizi ziyaretler yaparak ve incelemede bulundular. Ziyarette konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tüm gayretlerinin Havza'ya hizmet etme çabası içinde olduklarını ifade ederek, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimiz ile halkımıza daha kaliteli bir yaşam sağlamak için çalışıyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için partimizin her kademesi ile sahadayız ve Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda sahada olamaya devam edeceğiz. DOKAP katkıları ile şu an ilçemizde Canlı Hayvan Pazarı Modernizasyon çalışmalarımız devam etmek. İlçemizin turizm ve tarım alanında gelişimine katkıda bulunmak için projeler hazırlıklarımız devam etmek. Projelerimiz tamamlandığı zaman DOKAP müracaatlarımızı yapacağız. DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'in şahsında tüm DOKAP çalışanlarına ülkemiz ve bölgemiz adına yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise "Ülkemiz son 20 yıldır her geçen gün güçleniyor. Bu yükselişin önüne geçmek için bize her cepheden saldırıyorlar. Bizlerin bu saldırılara karşı her zaman hazırlıklı olmamız ve kurulan oyunları boşa çıkarmamız lazım. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen halkımızın sağduyusu ile bu oyunları hep bozduk bundan sonrada bozacağız. Havza bizim için önemli bir ilçe ve her zaman desteğimiz Havza ve Havzalılar ile" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin sonunda Havza Belediye Başkanı Özdemir, Milletvekili Ahmet Demircan'a ziyaret anısına hediye takdim etti. Akabinde DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile birlikte Havza Buğday Pazarını ve DOKAP katkıları ile devam eden Havza Canlı Hayvan Pazarı modernizasyon çalışmalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'Tüm gayretimiz Havza için'
Başkan Özdemir: 'Tüm gayretimiz Havza için'
Başkan Özdemir: 'Tüm gayretimiz Havza için'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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