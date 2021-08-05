Başkan Özdemir: "Tüm derneklerimizin yanındayız"
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Başkan Özdemir: "Tüm derneklerimizin yanındayız"

Başkan Özdemir: 'Tüm derneklerimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak tüm derneklerin yanında olduklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak tüm derneklerin yanında olduklarını söyledi.

Bir süre önce gerçekleşen genel kurul ile yönetim kurulu yenilen Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği idarecileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ettikleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e plaket verdiler.

Ziyarette Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, Başkan Özdemir'e genel kurul süreci ve dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Dernek Başkanı Bozkurt, "Kısa bir süre önce genel kurulumuzu yaptık ve yönetim kurulumuzu belirledik. Genel kurul heyecanı ile Samsun'a ve Havza'ya hizmet etmenin gayretindeyiz" dedi.

Dernekçiliğin zor bir iş olduğunu ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iş. Hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak bizler tüm derneklerimizin yanındayız. Kısa bir süre önce gerçekleştirmiş olduğunuz genel kurulun hayırlara vesile olmasını diler, değerli başkanım ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Ziyaretin sonundan Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e plaket takdim etti. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'Tüm derneklerimizin yanındayız'
Başkan Özdemir: 'Tüm derneklerimizin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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