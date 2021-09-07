Başkan Öz zabıta haftasını kutladı
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Başkan Öz zabıta haftasını kutladı

Başkan Öz zabıta haftasını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, zabıta personeliyle bir araya gelerek zabıta haftasını kutladı.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, zabıta personeliyle bir araya gelerek zabıta haftasını kutladı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yıldönümünü belediyede görevli zabıta personelleriyle bir araya gelerek kutladı. Zabıta personellerinin şehir için büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Öz, "Zabıta birimimizle bir araya geldik. Sağlık, huzur ve güvenliğin ortak paydasını oluşturan zabıta teşkilatının 195. kuruluş yılını kutluyorum. Şehrimizin dört bir yanında fedakarca çalışan zabıta personelimizin bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz zabıta haftasını kutladı
Başkan Öz zabıta haftasını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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