Başkan Oktay'dan turistik mahallelere denetim
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Başkan Oktay'dan turistik mahallelere denetim

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, normalleşme süreciyle konuklarını karşılamaya hazırlanan kırsal mahallelere ziyaretlerde bulunuyor.

Başkan Oktay'dan turistik mahallelere denetim
02.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:22

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, normalleşme süreciyle konuklarını karşılamaya hazırlanan kırsal mahallelere ziyaretlerde bulunuyor. Selimiye ve Bozburun'daki çalışmaları denetleyen Oktay, "Pandemi kurallarına göre hareket etmek zorundayız" dedi.

Tüm Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Marmaris Belediyesi ekipleri de ilçenin birçok noktasında yürüttüğü çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da hem bu çalışmaları denetlemek, hem de eksikleri tespit etmek için kırsal mahalleleri ziyaret etmeye başladı. Başkan Oktay'ın ilk ziyaret noktası ünlü tatil beldesi Selimiye oldu. Başkan Mehmet Oktay'a Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Zabıta Müdürü Erkan Ünver ve Selimiye muhtarı Ahmet Coşkun eşlik etti.

İlk olarak plajlarda yürütülen çalışmaları inceleyen Oktay, şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Selimiye plajına yeni bir duş ve tuvalet yapılacağını söyleyen Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da denetledi. Ardından futbol sahasında incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Bozburun'a giden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, işyerlerine hayırlı sezonlar diledi. Semt pazarını da ziyaret eden Oktay, sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini belirterek, "Normalleşmeyle birlikte hareketlilik de başladı. Selimiye ve Bozburun'la başladığımız ziyaretlerimiz kapsamında tüm uzak mahallelere gideceğiz. İhtiyaçları yerinde görüp, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vereceğiz. Pandemi kurallarına göre hareket etmek zorundayız. Hem belediye olarak biz hem de esnafımız bu kurallardan taviz vermeden misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimizin de bu kurallara riayet etmesi çok önemli. Onlardan maske kullanımına dikkat etmelerini, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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