Başkan Necdet Takva, TOBB Müşterek Konsey Toplantısına başkanlık etti

VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısına başkanlık etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 'Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı' unvanıyla toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsaları konsey üyeleri katıldı.

Talepler iletildi

Toplantıda konuşan Başkan Takva, Kovid-19 salgını döneminde üyelerden gelen 200'e yakın öneri ve talebin TOBB aracılığıyla hükümete ve bakanlığa iletildiğini söyledi. Takva toplantının ikinci bölümünde ise bakana Van'ın 3 sorununu aktardı. Bu sorunların 'Kapıköy Gümrük Kapısının 24 saat esasına göre faaliyet göstermesi, sınır ticareti kapsamında tahsis edilen kotaların arttırılması ve Merkez Bankası tarafından faizler düşürülmesine rağmen bankalarda faiz indiriminin gerçekleşmemesi olduğunu kaydeden Necdet Takva; bu çerçevede yatırım ortamın iyileştirilmesine yönelik işletmelere düşük faizli finansman desteğinin sağlanması, KOSGEB ve KGF'nin devreye alınması talepleri olduğunu kaydetti.

Takva, inşaat malzemelerinde meydana gelen fiyat artışı, enflasyon, para piyasalarındaki dalgalanma ve iktisadi parametrelerdeki oynamalardan kaynaklı devam eden taahhüt işlerinde, 'fiyat farkı' oluşturulmasını da istedi. - VAN