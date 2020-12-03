Son dakika haber! Başkan Muhittin Böcek'in doktoruna ilk sözü "sizi seviyorum" olmuş - Rektör Özkan

Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk sözlerinin "çok teşekkürler, sizi seviyorum" olduğunu ve tüm ekibin duygulandığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk sözlerinin "çok teşekkürler, sizi seviyorum" olduğunu ve tüm ekibin duygulandığını söyledi.

Yılmaz başkanlığındaki 30 hemşire ve sağlık personeli, 8 doktor, 3 uzmandan oluşan ekibin uzun mücadelesi sonucu Kovid-19'u yenerek tekrar ayağa kalkan Başkan Böcek, taburcu olmaya hazırlanıyor.

Ekibiyle birlikte Böcek'in sağlığına kavuşabilmesi için büyük emek harcayan doktoru Prof. Dr. Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Böcek'in hastanelerine 24 Eylül akşamı geldiğini hatırlattı.

Başkan Böcek geldiğinde, akut akciğer hasarının ileri safhada olduğunu belirten Yılmaz, "Nefes alamıyordu, tamamıyla suni solunum cihazındaydı. Astım, diyabet ve hipertansiyonu vardı. Kronik hastalıkları Kovid-19'un ağır seyretmesine neden oldu." dedi.

Yoğun bakımda tüm tedavilerin kişiye özel olduğunu bildiren Yılmaz, bir kıyafetin kalıp şeklinde herkese giydirilemediği gibi standart bir tedavinin olmadığını, uygulamaların yaşa, kiloya, cinsiyete ve kronik rahatsızlıklara göre değiştiğini vurguladı.

Başkan Böcek'e has bir tedavi uyguladıklarını aktaran Yılmaz, "Geldiğinde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazına bağladık. Bu sayede akciğerlerini biraz rahatlattık. 17 gün bu cihazda kaldı. Çok yakından takip etmeniz gerekiyor, tıkanıklık, kanama olmaması gerekiyordu. Ufak tefek sıkıntılarla geçirdik. Yoğun bakım sürecini tek bir cihaz ya da tedavi şekliyle açıklamak mümkün değil. Bize geldikten sonra 46 gün yoğun bakımda kaldı. Üçüncü günden sonra her gün uyandırma girişimlerini yaptık." şeklinde konuştu.

Yoğun bakımdaki hiçbir hastanın, tamamıyla uyanmayacak şekilde uyutulmadığının bilgisini veren Yılmaz, Başkan Böcek'in şuuruyla ilgili durumları da her gün ekibiyle değerlendirdiklerini anlattı.

"Bize teşekkür ederek konuşmaya başladı"

Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki hareketlerini sürekli gözlemlediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk haftada anlamlı şekilde uyanmasını gördük. Yeni bir hastanede, yeni bir yoğun bakımda olduğunu, sakin olması gerektiğini, her şeyin yolunda olduğunu, bu süreci sorunsuz atlatacağımızı sürekli ona söyledik. Tüm hastalara böyle yapıyoruz. Moral çok önemli. Yaptığımız her işlemi hastaya söyledik, bilgilendirdik. Boğazındaki trakeostomi dediğimiz kanalı kapatıp, sesini ilk duyduğumuzda söylediği şey 'çok teşekkürler, sizi seviyorum' oldu. Hepimiz duygulandık, sevinçten ağladık çünkü emeğinizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Ekip olarak biz de duygulandık kendisi de duygulandı. Hastanızdan bu teşekkürü duymak çok güzeldi."

Muhittin Böcek'in, gördüğü en azimli hastalardan biri olduğunu belirten Yılmaz, "Muhittin Bey kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor, öz bakımını karşılıyor. Oldukça sağlıklı, yemeğini yiyor, tekerleklik sandalyesinde, yatağında oturuyor. Bir ayağa kalkma süreci var, aslında ayağa da kalkıyor ama bundan sonrası fizik tedavinin işi, kısa sürede onu da atlatacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Tarhana çorbası ve köfte istedi"

Ağızdan beslemeye başladıklarında ne yiyeceğini sürekli sorduklarını anlatan Yılmaz, "Kendisine tarhana mı mercimek mi yoksa ezogelin çorbası mı istersiniz? Döner mi köfte mi istersiniz?' diye soruyordum. Ağızdan beslenmeye başladığında tarhana çorbası içip, köfte yemişti." ifadelerini kullandı.

"Aşılanmış bir vatandaştan hiçbir farkı yok"

Yılmaz, yoğun bakımda hiçbir şekilde yakınlarıyla görüştürmediklerini, sadece normal servise çıkmaya yakın tüm tedbirli kıyafetleri giydirerek oğluyla görüştürdüklerini söyledi.

Böcek'in normal servise ev tipi ventilatör (yapay solunum cihazı) çıktığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Muhittin Bey hiçbir şeye ihtiyacı olmadan hayatını idame ettirebilecek her şeye sahip. Birkaç gün içinde rahatlıkla taburcu olabilir. Taburculuk işini kendisine bıraktık. Uzunca süredir hastanede olduğu için güvende hissetmek istiyor. Tamamen negatife döndü, şu anda aşılanmış bir vatandaştan hiçbir farkı yok. Kovid-19'u tamamen atlatmış durumda. Akciğer sorunları kalmadı, tansiyonu normal, yemeğini kendisi yiyebiliyor. Ufak tefek fizik tedaviyle destekleyerek, bunu atlatacağını düşünüyoruz."

"Bir, iki gün içinde evine yerleşecektir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'in, ağustos ayında tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaştığı için üniversiteye sevk edildiğini hatırlattı.

Geldiğinde durumunun hayli ciddi olduğunu dile getiren Özkan, Başkan Böcek'in büyük bir emekle sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Özkan, şöyle konuştu:

"Zorlu süreçlerle karşılaştık, kronik hastalıkları var, işi zorlaştırıyor. Tedaviye yapay akciğerle başladık. Ondan sonraki süreçte yakın takiple toparlamayı başardık. Büyük bir emek var, takım olarak bunu başardık. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Bir, iki gün içinde muhtemelen evine yerleşecek. Kendisini daha güvende hissetmek istiyor, onun için burada. Evinde de fizik tedaviye devam edilecek. Görevine dönmesinin çok uzun süreceğini sanmıyorum çünkü kendisi yemeğini yiyor, öz bakımını yapabiliyor. Kasları biraz daha kuvvetlenince işine dönebileceğini düşünüyoruz. Bu çok uzun bir zaman almayacaktır."

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden yoğun telefon aldıklarını belirten Özkan, elde edilen tecrübeleri, bilim dünyasıyla da paylaştıklarını anlattı.

Özkan, tüm hastalar için aynı emeğin verildiğini, güçlü bir altyapı ve tecrübeli bir ekibe sahip oldukları için hızlı ilerlediklerini ifade etti.

Süreç

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden