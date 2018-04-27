Başkan Memiş: "Üniversitelerin Sağlık Bakanlığında Ki Gibi Sağlık Çalışanlarına Teslim Edileceği...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, üniversite hastanelerinin sağlık çalışanlarına teslim edilmesi gerektiğini savunarak, "Üniversiteleri babalarının çiftliği sayanların, üniversitelerden ne oldum delisi olan Rektörlerin, taraftarlarının ve yandaşlarının da hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Memiş, Sağlık Sen Denizli Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Kahramanları' isimli toplantıya katıldı. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıya sendika üyesi çok sayıda sağlık personeli katıldı. Kuran- Kerim tilaveti ve sağlıkçılar tarafından hazırlanan mini tiyatro gösterisi ile başlayan programın açılışına konuşan Başkan Memiş, sağlıkçılar açısından büyük önem arz eden yıpranma payı konusuna değindi. Yıpranma payının sağlıkçılara verilmemesinden bürokrasiyi sorulu tutan Başkan Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda 4 yıl önce söz vermesine rağmen bürokratik engellerden dolayı bu hakkın sağlıkçılara verilmediğini vurguladı. Başkan Memiş, "Yıpranma payı Sağlık-Sen'in gündeme taşıdığı bir konu. 4 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Makum sendikanın temsilcileri 'hani ne oldu yıpranma payını çıkartamadı' diyorlar. Onlara lütfen şunu söyleyin, sizin sendikanız 2004 yılında Sağlık Sen yıpranma payını talep ediyoruz dediği dönemlerde yıpranma payı ile alakalı bir tek cümle kurmuşlar mıydı? Bununla alakalı bir tek konuyu masaya getirmişler miydi? Bu gün zor olanı başarmak herkesin harcı değildir Sağlık Sen'in harcıdır, işidir. Bu anlamda 4 yıldır bir mücadele verdik, 4 yıldır bir yol yürüdük. Vermiş olduğumuz bu mücadele ile birlikte Allah'ın izni ile inşallah yıpranma payını en yakın zamanda çıkartacağız. Cumhurbaşkanımız bunun sözünü verdi. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı dedi ki' bize ayak uydurmayan, bizi takip edemeyen ve işleri tıkayan bürokratlar istifa edip gitsinler.' 4 yıldır da malum bürokratlar yalan yanlış ifadeler ile engelliyorlar. Adeta ipe un seriyorlar adeta yıpranma payının çıkartılmaması için sonsuz mücadele ediyorlar. Bizde buradan diyoruz ki 'Evet' cumhurbaşkanımız siz haklısınız, sizin 4 yıl önce vermiş olduğunuz yıpranma payını halen çıkartmayan hangi bürokratsa, bürokratlarsa, siyasilerse lütfen onlardan hesap sorun ve onların istifalarını isteyin" şeklinde konuştu.

"Yıpranma payı emekli maaşına ve ikramiyesine ciddi artış getiriyor"

Yıpranma payının uyum yasaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelebileceğini de aktaran Başkan Memiş, "Allah'ın izni ile çıktığımız yolda, 4 yıl önce bu mücadeleyi başlattığımız bu yolda yıpranma payı noktasındaki mücadelemiz çok önemliydi. Kolay bir mücadele değil. Yıpranma payı sadece yaşa tekabül etmiyor. Aynı zamanda emekli maaşına ve ikramiyesine ciddi artış getiriyor. Onun içinde elbette ki direnç olacak ama inşallah en yakın zamanda bu konu meclise gelecek, belki uyum yasaları içerisinde meclise getirilerek yıpranma payı çıkartılacak ve inşallah en yakın zamanda yıpranma payını 550 bin sağlık çalışanına hep beraber müjdeleyeceğiz" dedi.

"Üniversite hastaneleri birilerinin çiftliği halinden çıkartılmalı"

Konuşmasında daha sonra üniversite hastanelerinde saplık personellerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Başkan Memiş, üniversite hastanelerinin birilerinin çiftliği halinden çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Memiş, Rektörlere ve yöneticilere yüklendiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üniversite hastanelerinin bu hantal durumunun ortadan kaldırılması talebini iletmiştik. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda üniversite hastanelerine ilişkin çok önemli çalışmalar yapıldı. Üniversite hastanelerinde çalışanların genel bütçeye geçirilmesi, bilimsel çalışmalara genel bütçelere yüzde 10'luk pay aktarılması ve üniversite hastaneleri birliğinin kurulması gibi konularda alınan çok önemli kararlar var. Biz bu kararların takipçiyiz inşallah bizde bu dönüşümün sağlanmasında katkı sunacağız.

Ama her şeyden önemlisi üniversiteleri özerk kurum görenlerin, üniversiteleri babalarının çiftliği sayanların, üniversitelerden ne oldum delisi olan Rektörlerin, taraftarlarının ve yandaşlarının da hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite hastanelerinin birilerinin çiftliği halinden çıkartılmasına, üniversitelerin aynı Sağlık Bakanlığında ki gibi sağlık çalışanlarına teslim edileceği sürecide inşallah takip edeceğiz."

Toplantı Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Metin Yüksel Koçoğlu'na günün anısına hediye vermesi ile sona erdi. - DENİZLİ