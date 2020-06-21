Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan babalar günü mesajı
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Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan babalar günü mesajı

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Babalar günü dolayısıyla yayımladığı mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan babalar günü mesajı
21.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:14

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Babalar günü dolayısıyla yayımladığı mesaj yayımladı.

Mesajında, babaların yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati çocuklarına karşılıksız olarak sunduklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Ailelerinin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata tutunması için tüm olumsuzluklara göğüs gerekerek büyük bir fedakarlık örneği gösteren babalarımızı ne kadar ansak azdır" dedi. Babanın en değerli varlık olduğunu ifade eden Kılıç, "Babalarımız bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Üzerimizde hakkı olan babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Babalarımız karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgeleridir. Daha sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Hayatımız süresince maddi manevi her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen babalarımıza gereken saygıyı ve hürmeti göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bu gibi özel günler, hayatımızın eşsiz parçaları olan babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, hayatın her anında göstermeliyiz. Bu vesile ile başta bin bir emekle yetiştirdikleri kıymetli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanları ailesi için seferber eden çocuklarına karşı şefkat ve merhametini esirgemeyen tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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