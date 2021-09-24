Başkan Mahçiçek'ten Engelli Bireylere Bir Merkez Daha

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 2019 yılında yapımını tamamlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim ettiği Kısa Süreli Engelli Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (KIYAM) tanıtım toplantısını kahvaltı programı ile gerçekleştirdi. Onikişubat Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon, Aile Danışma Merkezi olarak 15 Temmuz 2020'den beri hizmete geçen kurumun bahçesinde Onikişubat Belediyesinin verdiği kahvaltı programına, Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Milletvekilimiz İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanımız Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur, İlçe Başkanımız Mücahit Kara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kahvaltı sonrası programda konuşma yapan TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç şu sözlere yer verdi.

"Marifet iltifata tabi, doğrudan direk kendisiyle ilgili olmasa bile şehrin en güzel yerine siz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu tesisi yapan, kazandıran değerli Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ediyor, alkışlıyorum.

Bu ülkeyi 2002'lerde batma noktasından alıp bugünlere getiren ve bu ülkenin tüm fakirleri yetimleri dezavantajlı grupları, engellileri, çocuğu askerde olanları vb. için ülkeyi hizmet eder hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Buradan hep beraber dualarımızı gönderelim. "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu şekilde konuştu.

"Onikişubat Belediyesi olarak eğitim alanında çok ciddi çalışmalar yaptık. 7 okulu yurtlarıyla beraber yaptık. Yakın zamanda hem ortaokulu hem lise binası olan okulumuzu yapmış olacağız

Çok geniş bir alanda yaptığımız 9. 700 m² civarında merkezimizde bir yönetim binamız, 5 adet erişilebilir binamız ile hizmet vermekteyiz. Yine yakın bir zamanda yaptığımız Down Eğitim Merkezimiz de özel çocuklarımıza hizmet vermektedir. Sayın Milletvekillerimizin gayretleriyle hazineden bir tahsis daha geldi. Onu da Otizm Sendromu çocuklarımızın Rehabilitasyon Merkezi yapımında kullanacağız. Arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar, yakın bir zamanda inşaatına başlayacağız. Böylece ilçemizde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı için merkezlerimiz tamamlanmış olacak.

Bugün bizlerle beraber olduğunuz, teşriflerinizle onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. "

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya su sözlere yer verdi.

"15 Temmuz 2020'den bu yana hizmet veren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle de resmi açılışı yapılmıştır. Burayı bizlere tahsis eden ve inşasını yapan Onikişubat Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ederiz. Bu merkez engelli birey ve ailelerinin, bakım, rehabilitasyon ve danışma merkezi olarak 5 müstakil binadan oluşmaktadır. Erişilebilirlik ve danışma merkezi olarak engelli bireylerimizin kullanımı açısından ayrıca Başkanımız Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ediyoruz. "

Halk Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde el sanatları kursu, bilişsel becerileri kazanabilecekleri oyun alanları, sosyalleşebilecekleri sinema salonu, ahlak değerler eğitimleri salonu gibi birçok alanda hizmet veren Bakımevi aynı zamanda aileler içinde bir danışma merkezi. Her yaş gruptan engelli bireyin katıldığı merkezin öğrencilerinin yüzlerinden gülücük eksik olmuyor. Okulunu çok sevdiğini, orda güzel işler yaptıklarını belirten engelli birey velisi Başkan Mahçiçek'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli bireylere ve velilerine uzatılan mikrofonla teşekkür ve taleplerini dinleyen protokol, isteklerle bizzat ilgileneceklerini dile getirdiler. Protokolün Bakımevini gezmesinin ardından tanıtım toplantısı sona erdi.

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