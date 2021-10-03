Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü anlattı - Haberler
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Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kamu, dernek, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek şehri uluslararası alana taşıyacak EXPO 2023'ü anlatıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kamu, dernek, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek şehri uluslararası alana taşıyacak EXPO 2023'ü anlatıyor.

Bu kapsamda bugün Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Mahçiçek, "Bugün bulunduğumuz yer Cumhuriyetimizin 100. yılında hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için düzenleyeceğimiz EXPO 2023 Alanı. 25 ülke katılacağını bildirdi, açılışa kadar 50 ülke katılımı bekliyoruz. 6 ay sürecek fuarımızda 2 milyona yakın ziyaretçi şehrimize gelecek. EXPO'da 70 dönüm büyüklüğünde bir gölümüz var. Turkuaz rengiyle devasa büyüklükte bir alan. Gölün hemen bitişiğinde Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi var. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin satılacağı Arasta Çarşımız, nikah sarayımız, açık avm olacak bir alanımız var. Bu alan içerisinde görme engelli kardeşlerimiz, diğer engelli kardeşlerimiz ve çocuklarımız için parklar olacak. Buraları her kesimden insanımızın kullanabilmesi için inşa ediyoruz" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise, bugün iki müjdeyle geldiklerini ifade ederek, "Başkanımız spor kulübümüze destek vermiştir. Verdiği destek güzel yerlerde karşılık bulmuştur. Bugün kupayla yanına geldik Başkanımızın. Başka bir müjde ise iki sporcumuz milli takıma girme hakkı elde etmiştir. Başkanımız yine 2 öğrencimizin yurt problemini çözmüş ve onların barınma ihtiyacımızı karşılamıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Topluma bir mesajım olacak. Engelli bireylere fırsat verildiği, yani eksiği kapatıldığı takdirde hem toplumla eşit seviyeye geliriz hem de uluslararası engellilerle yarışırız. Yeter ki engelli bireylere fırsat ve imkanlar verilsin" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Mahçiçek, görme engellilere EXPO 2023'ü anlattı

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