KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek Expo Alanında Esnaf Odaları Başkanlarıyla Buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'ü şehre tanıtım programı kapsamında Rekreasyon alanda Esnaf Odaları Başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Öncelikle şehrimizin EXPO 2023'ü tanımasının ve sahiplenmesinin projeyi gerçekleştirmede ilk adımlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, "bundan sonraki süreçte şehrimizin ileri gelenleri ve gönüllülerimizle burada bir araya gelerek, neyi nasıl yaptığımızı, neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

Esnaf Odaları ile gerçekleştirilen kahvaltı programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve esnaf odaları üyeleri katıldı.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara şunları söyledi.

"Sizleri burada usta diyebileceğimiz bir Belediyemizin ev sahipliğinde misafir ediyoruz. Sadece belediyecilik yol, kaldırım yapmak değil, onun yanında eğitimden kültür sanata birçok alana Hanefi Başkanımız bize yüz akımız olmuş, vatandaşımıza hizmet etme noktasında göğsümüzü kabartmıştır.

EXPO 2023 6 ay sürecek olmasına rağmen, fuar sonrası da Kahramanmaraşlıya, bölge insanına, her daim gelip burada vakit geçirebileceğimiz millet bahçesi veya yaşam alanı olarak hizmet edecek. Bu hizmetleri için, burada misafir ettiği ve sizlerle bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. "

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

"Projemizi yerinde görmenin daha anlamlı olacağını düşündük ve sizlerle kahvaltı programında bir araya geldik. Geçmişte içme suyu getirirken de hayal gördüğümüzü söyleyenler oldu ama biz yine de yaptık. Burada da aynı şey geçerli. Memleketimizin her şeyi var fakat tanınmıyor ve bilinmiyor. Bu eksiklikleri giderecek Türkiye'yi ve dünyayı buraya taşıyacak bir proje lazımdı. İşte bu proje o proje. En az 50 ülkenin katılmasını bekliyoruz 6 ay sürecek fuarımıza. Sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü kullanılsın diye biz burayı yaşam alanı haline dönüştürecek donatılar ekledik. Avrupa'nın en büyük kristal lagününü yaptık. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, hobi evleri, eğlence alanları, nikah sarayı, kongre merkezi, konferans salonları, kafelerimiz, çocuk oyun alanları, trafik kuralları eğitim alanları ile hemen her kesime hitap edecek bir yaşam alanı haline gelecek. Bahar da geldiği zaman burası bitki cenneti haline gelecek.

Tüm esnaflarımız Expo 2023'e gelen misafirlerden kazanç sağlayacak. Arasta çarşımızdaki dükkanları odalarımıza tahsis edeceğiz. Şehrimizin tanıtımı, bilinirliği ve marka değeri artacak.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ise şu şekilde konuştu.

"Şehrimizin yeniliklere çok ihtiyacı var. Bu projeyle bu yenilik sağlanmış olacak. Expo 2023'ün tanıtımımıza katkı sunacağına inanıyorum. Hanefi Abimizi bürokratlık zamanından beri tanırım. Şu gördüğünüz 150 bin insanın ekmek yediği, istihdam ettiği bu sanayimizin Maraş'a gelişinde ve yayılışında en büyük emeği olan abilerimizden biridir.

Bu projeyi şehrimize kazandırmakta da yine abiliğini göstermiştir. Bizleri buraya davet ettiği ve Expo 2023'ü anlattığı için kendisine teşekkür ediyorum. "

Kahvaltının ardından katılımcılar expo alanını gezdiler ve incelemelerde bulundular. Kıyı tahkimatı ve sus tutucu sedde aksı hakkında bilgi veren Başkan Mahçiçek, "yapacağımız sedde aksı ile burada 4 mevsim suyu sabit kalan bir deniz yapacağız. Etrafında yapılacak imar düzenlemeleriyle şehrimiz yeni bir yerleşim alanı elde edecek" dedi.

Katılımcılar, şehre kazandırılan EXPO alanından memnuniyet duyduklarını, EXPO 2023 döneminde şehre gelecek misafirlerin ekonomiye çok büyük katkı sunacaklarını, gelecek yıllar adına umutlu olduklarını ifade ettiler.

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