Başkan Kurt CHP'li heyeti ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kurt CHP'li heyeti ağırladı

Başkan Kurt CHP'li heyeti ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen "KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz" etkinliği için Eskişehir'e gelen CHP'li heyeti ağırladı.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Cihangir İslam, Turan Aydoğan, Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP il yönetimi katıldı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP olarak, KHK mağdurlarının sorunları ve çözüm yollarını tartışmak için Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Kanun Hükmünde Kararname kararları ile kamuda görevli yaklaşık 130 bine yakın vatandaşın ihraç edilerek açlığa mahkûm olduğunu söyleyen Karaca, "Eskişehir'den bambaşka bir bakış açısıyla ayrılacağımıza çok yürekten inanıyorum. Bugün burada katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP'li heyetin ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Başkan Kurt, her türlü haksızlığın karşısında olduğunu söyleyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu
3 daireden hırsızlık yapan kadın, yakalanmamak için küçük kızını gözcü koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Derya Uluğ Fatma Girik Demet Akalın
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kurt CHP'li heyeti ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:40:47. #1.16#

title