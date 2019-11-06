06.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:21

Başkan Kocaispir'den amatörlere malzeme yardımı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Yüreğir Belediyesi, her kulübe 22 çift krampon, 2 tekmelik, 1 takım maç forması, 10 adet futbol topu, 5 adet kaleci eldiveni, 25 adet penye, şort ve tişörtten oluşan malzemeler dağıttı. Törene, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Gençlik Spor İl Müdür Vekili Kadir Gül, Müdür Yardımcısı Halit Yılmaz, TFF Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, Yüreğir İlçe Spor Müdürü Ekrem Ulu, TÜFAD Adana İl Başkan Vekili İbrahim Tüten ve amatör spor kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de bulunan 15 amatör futbol takımımıza malzeme yardımında bulunduk. Bunun yanı sıra ilçemizde faaliyet gösteren bütün salon sporu kulüplerimize de malzeme yardımında bulunacağız. Yüreğir'de bütün amatör sporların gelişmesini istiyoruz. Bütün branşlarla ilgileniyoruz. Fiziki şartlarının iyileştirilmesi için de bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi.

Yüreğir'de gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirten Başkan Kocaispir, Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ancak spora yönlendirerek uzak tutabiliriz. Geçen yaz spor okullarımızdan 3 bin çocuğumuz faydalandı. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 10 bin olsun istiyoruz. Adana'nın en başarılı sporcuları ilçemizde yetişsin istiyoruz. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa en iyi şekilde yapacağız. Gençlerimizin spor yapması için onlara alan açmalıyız. Bunun için bütün kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Çünkü topluma karşı sorumluluğumuz var. Yüreğir Belediyespor kulübümüzü de aktif hale getiriyoruz. Burada yetiştireceğimiz çocuklarımızı isteyen kulüplerimize bonservis bedeli almadan veya çok cüzi rakamlara vereceğiz. Yüreğir Belediyesi olarak bu yıl 23 sporcumuzu Adana'nın güzide takımlarının alt yapılarına transfer ettik. İnanıyorum ki bu sayı daha da artacak. Yüreğirli gençlerimizi büyük takımlarda görmek en büyük hayalimiz diye konuştu.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu belirterek, yapılan yatırımı önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA