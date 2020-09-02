Başkan Kılıç: "Zabıta teşkilatımız ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir"
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Başkan Kılıç: "Zabıta teşkilatımız ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Zabıta ekiplerimiz içinde bulunduğumuz salgın sürecinde ortaya koydukları yoğun gayret ve özveri ilçenin takdirini kazandı" dedi.

Başkan Kılıç:
02.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:03

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Zabıta ekiplerimiz içinde bulunduğumuz salgın sürecinde ortaya koydukları yoğun gayret ve özveri ilçenin takdirini kazandı" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası'nın 194. yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Personelin bu önemli gününü kutlayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için mesai harcıyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu mesaimizde bizim en önemli güçlerimizden bir tanesi. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde ortaya koydukları yoğun gayret ve özveri ilçenin takdirini kazandı. Zabıta teşkilatımız ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamanın yanında, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Başta Belediyemiz Zabıta Teşkilatımızı olmak üzere memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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