Başkan Kılıç'tan Ankara'ya OSB çıkarması
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Başkan Kılıç'tan Ankara'ya OSB çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Kılıç'tan Ankara'ya OSB çıkarması

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye organize sanayi bölgesi (OSB) kazandırmak için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye organize sanayi bölgesi (OSB) kazandırmak için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Kılıç, "İlçemize yapmayı planladığımız OSB'nin yer tahsisi için Ankara'da temaslarımız sürüyor. İnşallah müjdeli haberler vereceğiz" dedi.

Terme'nin önünü açmak için çalışmalarını sürdüren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye OSB kazandırabilmek için Ankara'da ve Samsun'da bir dizi temaslarda bulundu. Geçen hafta AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi ile birlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek, ilçeye yapımı planlanan OSB alanı konusunda istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu görüşmenin ardından Başkent Ankara'ya geçerek bir dizi temaslarda bulundu.

Orman Genel Müdürü ile görüşme

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ile bir araya gelen Başkan Kılıç, yapımı planlanan OSB için saha çalışmaları hakkında dosyaları kendisine teslim etti. OSB çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "İlçemizdeki makine sanayisinin önünü açmak, tarım makineleri alanında daha çok markalaşabilmek, yine ilçemizin jeopolitik konumu gereği 2 liman ve 2 havalimanına olan yakınlığını kullanabilmek adına 1 milyon 200 bin metrekarelik Sakarlı Mahallemizde mera alanının OSB olarak kullanıma açılması için Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe TSO Başkanlığı ve Belediye Başkanlığımızın oluşturduğu heyetler arası görüşmeler sürüyor. Terme Belediyesi olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Sakarlı Merası dışındaki alanlar için B ve C planlarımızı da hazırladık. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yine geçtiğimiz ay ilimize yaptığı ziyaret sırasında Sakarlı OSB ile ilgili dosyamız Orman ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teslim ettik. En kısa zamanda ilçemize OSB müjdesi verebilmek için tüm imkanları zorluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç'tan Ankara'ya OSB çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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