İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

İran, son savaşta yaşanan zararlar nedeniyle bölgedeki 5 ülkeye tazminat talebi yöneltti. Tahran yönetimi, bu ülkelerin ABD ve İsrail saldırılarındaki rolleri nedeniyle uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani’nin açıklamalarına göre Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den savaşın yol açtığı maddi ve manevi zararların karşılanması istendi.

“TAM TAZMİNAT ÖDENMELİ”

İrevani, söz konusu ülkelerin “uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini” belirterek, İran’a verilen tüm zararlar için “tam tazminat” ödenmesi gerektiğini ifade etti. Taleplerin yalnızca ekonomik kayıpları değil, savaşın yol açtığı tüm maddi ve manevi zararları kapsadığı vurgulandı.

GERİLİMİN KÖKENİNDE BÖLGESEL ROLLER VAR

2026’daki savaş sırasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan veya operasyonlara destek verdiğini düşündüğü ülkelere karşı sert bir tutum benimsedi. İran, bu ülkelerin topraklarının saldırılar için kullanıldığını ve bu nedenle sorumluluk taşıdığını savunuyor.

Öte yandan Körfez ülkeleri ise İran’ın savaş sırasında kendi topraklarına yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediğini belirterek Tahran’ı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DERİNLEŞİYOR

Savaşın ardından bölgede karşılıklı tazminat talepleri ve suçlamalar artarken, uzmanlar bu durumun diplomatik süreci daha da karmaşık hale getirdiğini belirtiyor. İran daha önce de “savaşın tüm zararlarının karşılanacağını” açıklamış ve “kan parası” talebinde bulunmuştu.

Küresel ölçekte ise savaşın etkileri enerji piyasalarından ticarete kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve bölgedeki saldırılar, petrol fiyatlarında sert yükselişlere ve ekonomik dalgalanmalara yol açtı.

DİPLOMASİ SÜRECİNE YENİ BAŞLIK

İran’ın 5 ülkeye yönelik tazminat talebi, ABD ile yürütülen müzakerelerde de yeni bir başlık olarak öne çıkıyor. Taraflar arasında nükleer program ve ateşkes koşulları tartışılırken, savaşın maliyeti ve sorumluluğu konusundaki anlaşmazlıkların çözümü zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.