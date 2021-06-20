Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu

Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muhtarlarla istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Muhtarlarla istişarede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ilçeye bağlı 82 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Kademeli normalleşmenin ardından muhtarlarla yapılan ilk istişare toplantısında muhtarları tek tek dinleyen Başkan Kılıç, talep ve istekleri not aldı. Terme Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Terme Belediyesi Başkan Yardımcıları Kemal Alemdar ve Yasin Çakır, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

"Hep birlikte Terme için çalışıyoruz"

Muhtarların, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çekerek, bu nedenle muhtarlarla koordinasyona önem verdiklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Muhtarlarımız 82 mahallemizde bizlerin gözü, kulağı, eli, ayağı. Mahallelerimizde kimseyi ayrıştırmadan, herkesle kucaklaşıp en fazla nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünerek bunun mücadelesini veriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. Hep birlikte Termemizi daha ilerilere taşıyacağız. Yol ortağımız siz değerli muhtarlarımızla en kılcal damarlara kadar inerek, ilçemize daha iyi nasıl hizmet ederiz, bunların kaygısını taşıyarak hareket ediyoruz. Her sorunu birlikte istişare ederek bu şehri yönetmeye talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için hem vatandaşlarımıza hem size kapımız daima açık. Ayrıca düzenli hale getirdiğimiz bu toplantılarla sizlerle daha iyi iletişim kurarak, devamlı dirsek temasında bulunarak hizmet anlayışımızı hiç kimseyi kimseden ayırmadan yapıyoruz. 7 gün 24 saat ilçe sakinlerimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Her mahalleye eşit hizmet

Terme'de 82 mahalleye eşit şartlarda hizmet götürmek için mücadele verdiklerini dile getiren Başkan Kılıç, "Hizmette sen, ben demeden, biz diyerek ve bölgemize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ayrım yapmadan, bölgelerimizi ihtiyacına göre hizmetle ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallelerimizin önceliklerini belirleyerek, acil yatırımları ön plana alarak hizmet ediyoruz. Bir yere hizmet ederken, diğer yerlere gözümüzü ve kulağımızı kapatmadan, halkımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi en hızlı ve en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bu güne kadar her zaman biz dedik. Bundan sonra da biz diyerek hizmetlerimizle ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İstişare toplantısında söz alan muhtarlar, Başkan Kılıç'a yapılan hizmetler için teşekkür ederken, "Gerek Başkanımızı, gerek yardımcılarına, gerekse birim müdürlerine ulaşmada sıkıntı yaşamadan 7/24 ulaşabiliyoruz. Belediyemizle koordineli bir şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sayın başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN

Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kılıç muhtarlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 13:20:40. #1.16#

title