Başkan Kılca bu yıl hacca giden Karataylıları buluşturdu

20.10.2019 12:41

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl hac vazifesini yerine getiren Karataylı hacılarla düzenlenen programda bir araya geldi.



Atiker Karatay Toplantı Merkezindeki programda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, misafirleriyle tek tek ilgilenerek haclarını tebrik etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun duasıyla başlayan buluşmada konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programa katılımlarından dolayı hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hac ziyareti sırasında yaşanan dostluklar unutulmazdır. Karatay Belediyesi olarak, ilçemizden kutsal topraklara gidip hac vazifesini yerine getirmiş hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu güzelliğe ortak olmak istedik. Rabbim haccınızı kabul eylesin. Gitmeyenlere de o kutsal toprakları görmeyi Allah nasip etsin. İnsan hayatında unutulmayacak belli zamanlar vardır. Hac, işte o zamanlar içerisindeki en güzelidir" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla hem masada hem sahada kazandık"



Hacılardan tüm şehitler için dua da isteyen Başkan Kılca, Barış Pınarı Harekatına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde hem sahada hem masada kazandıklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Coğrafyamızın huzur ve güvenliği için millet olarak inanç ve kararlılığımızı Barış Pınarı Harekatı ile ortaya koyduk. Türkiye ve Suriye halkının güvenliğini refahını, güvenliğini ve huzurunu sağlamayı hedefleyen bu harekatla istediğimizi aldık. Rabbim şanlı ordumuzu ve Mehmetçiklerimizi korusun. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta ebedi aleme uğurladığımız şehidimiz Yunus Mermer kardeşimizi ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür" şeklinde konuştu.



İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, hac vazifesini yerine getiren vatandaşları buluşturan Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederken, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar ise, "Haccınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA