Başkan Kibar'dan gençlerle çay ve simitli sohbet

FATSA, ORDU (İHA) - Gençlerle sahilde birinci eyvanda bir araya gelen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bir milletin en kıymetli hazinesinin gençlik olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği konusunda gençlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Gençlerle çay simit eşliğinde sohbet" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Fatsa sahilinde bulunan Efendiler Eyvanı'nda gerçekleşen programa Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Serdar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Gültaş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Girayhan Bitgen, Fatsa Belediye spor Kulüp Başkanı ve Meclis Üyesi Adem Bekar ve gençler katıldı.

"Hayaliniz olmadan hedefiniz olmaz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar gençlere, "Hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Günümüzde üniversite okumanın büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, "Sadece Üniversite kazanmakla da bitmiyor kendi alanı ile ilgili doğru eğitim alması çok kıymetli olacak. Bunun dışında artık herkesin yabancı dil bilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Yani artık herkesin ana dili gibi bileceği bir yabancı dil bilmesi lazım" dedi.

"Ülkemizin genç yöneticilere ihtiyacı var"

AK Parti'nin gençlere verdiği öneme dikkat çeken Başkan Kibar, "Gençliğe verdiği önemi lafta bırakmayan bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız gençleri bugüne kadar siyasetin en önemli öznelerinden biri yaptı. Seçme yaşı ile birlikte seçilme yaşını 25'den 18'e indirdi. Ülkemizin artık genç yöneticilere ihtiyacı var. Kişi kendini geliştirdikçe Allah'ın izni ile kapılar açılacaktır. Mesela benim aklımda belediye Başkanı olacağım diye bir plan yoktu ama hayatta çalışınca gayretli olunca bazı şeyler önünüze kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

"Fatsa spor kenti oluyor"

Önümüzde özellikle gençler açısından güzel günler olduğunu söyleyen Kibar, "Fatsa'mızın belli noktalarında spor alanları oluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile ilçemize 6 tane halı saha, 6 tane basketbol sahası, 3 tane tenis kortu, 1 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 tane gençlik merkezi ve 1 tane de tam nizami sentetik çim sahayı bu yılın sonuna kadar tamamlamış olacağız. Bu sayede pandeminin stresini spor yaparak atlatacağız. Bunun dışında teknolojiden biraz kendimizi soyutlamamız gerekiyor. Bu anlamda yaz sezonunu eğlencelerle, festivallerle çok güzel etkinliklerle geçireceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU