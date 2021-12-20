Başkan Kepez çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti

ANKARA (İHA) - İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, çeşitli temaslarda bulunma üzere Ankara'ya gitti.

İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun'u ziyaret ederek İnhisar'ın içinden geçen karayolu ve Söğüt yolu ile ilgili görüşmelerde bulunan Kepez, ardından Tarım Kredi kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı ziyaret etti. İkili ilçeyle ilgili bir süre görüş alış verişinde bulundu. Görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Başkan Kepez, Genel Müdür Poyraz'a hediye takdiminde bulunarak Bilecik için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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