Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde yapılan çalışmalara tam not verdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde yapılan çalışmalara tam not verdi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, aslen Malatyalı olan İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başkan Sülük'ü Malatya'nın Pütürge Belediyesi'nde ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Sülük, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili Kartoğlu'na bilgiler verdi. İki başkan ve beraberindeki heyet sahada bir dizi incelemelerde bulundu. Pütürgeli kadınlar Pütürge'ye has yerel lezzetleri Kartoğlu'na ikram etti. İki başkan ve beraberindeki heyet, halı kooperatifini ziyaret etti. Burada Kartoğlu'na el dokuması bayrak hediye edildi. İki başkan, temel açma çalışmaları başlayan Pütürge belediyesi hizmet binası ile 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun inşaat alanında incelemelerde bulundu. İki başkan, Taşbaşı Mahallesi Döngel mevkiinde yapımı tamamlanan 105 adet ahırlı köy evinde incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Pütürge İlçesi'nde yapılan çalışmalara tam not verdi. - MALATYA

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Tanem Sivar Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mario Balotelli Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Kartoğlu'ndan Pütürge'ye tam not - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:22:09. #1.17#