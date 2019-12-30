Başkan Karataş'tan geçmiş olsun ziyareti

30.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:49

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş ve MHP Genel başkan yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İlçe Belediye başkanı Hilmi Aktoprak ile birlikte Uzundere ilçesine bağlı Dikyar mahallesinde çıkan yangının ardından mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular.



Dikyar mahallesinde yangında zarar gören kazazedelerle tek tek görüşen Kamil Aydın ve Naim Karataş, "Allah'a şükürler olsun yangında can kaybı olmamıştır. Oluşan maddi hasarın ise devletimiz ve belediyemiz tarafından yardım edilip yaraların sarılacaktır" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.



Uzundere ilçesinde kazazedeler ve ilçe halkı Aydın ve Karataş'ın bu ziyaretlerinden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek; Milliyetçi Hareket Partisinin Erzurum il başkanı Naim Karataş ve genel başkan yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın'ın sık sık ilçeye gelerek onların dertlerini, isteklerini dinleyip, gereken çalışmalarında yapıldığını belirterek memnuniyetlerini belirttiler.



Daha sonra MHP genel başkan yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof.Dr.Kamil Aydın ve MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, Narman, Horasan, Pasinler ve Palandöken ilçelerinde MHP ilçe teşkilatlarına da giderek o ilçelerde bulunan vatandaşlarımızla sohbet ederek vatandaşlarımızın istek, arzu ve şikayetlerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların en iyi şekilde yapılacağını belirttiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA