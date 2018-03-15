Başkan Karaca: "Haysiyet Celladı Kim?"

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın iddialarla ilgili yaptığı cevabi açıklamaya sert tepki gösterdi. Karaca yaptığı yazılı açıklamada, "Benim, Savcılık, Mahkeme, Emniyet, Bakanlık Başmüfettişi, Sayıştay Bilirkişileri, yerel bilirkişilerin ve şahit beyanlarının yer aldığı belgelere dayandırarak yaptığım açıklamaların hiç birine cevap verilmemiş, sadece soyut ve yalan beyanlara yer verilmiştir. Rasim Fırat'ın "Projelerden arttırdığımız paraları ESOB binasına kaynak olarak aktardık" ifadesi tamamen yalandır" dedi.

Birlik binasının tamamı Birliğin üst kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından Cahit isimli bir müteahhide ihale edildiğini ve binanın anahtar teslimi yapılarak esnaf odalarına teslim edildiğini kaydeden Karaca açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu konuda birliğin binaya maddi aktarım yapması söz konusu değildir. Birliğin birçok yerden geliri vardır, söz konusu paraya ihtiyacı da yoktur. Konfederasyon tarafından anahtar teslimi ihale edilen birlik binasının, olay tarihinde temeli bile atılmamıştı, temelinin bile atılmadığı bu inşaatın neresine, nasıl bir harcama yapılır! Söz konusu paranın inşaata harcandığına dair fatura, tutanak, banka dekontu gibi hiç bir belge olmadığı gibi, bu konuda her hangi bir yönetim kurulu kararı da yoktur. Bu konuda verilen yalan ve yanlış ifadeler ise sadece kamuoyunu yanıltma amaçlıdır. Birlik yönetim kurulu yürütme organıdır, hiçbir hizmet, alım ve satım yönetim kurulu kararı olmadan yapılamaz, eğer bu para söylendiği gibi gerçekten binaya harcanmış olsaydı, mutlaka yönetim kurulu kararı alınırdı, bu konuda her hangi bir yönetim kurulu kararı da yoktur." - ERZURUM