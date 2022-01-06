Başkan Kandaşoğlu Başkent Platformuna katıldı

ANKARA (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Ankara'da Van adına kurulan Başkent Platformu'nun aylık toplantısına katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu üyesi Refik Kaval ile birlikte Başkent Platformu'nun aylık toplantısına katılan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, hem Van spora yapmış oldukları katkılardan hem de Ankara'da Van'ı temsil ederek Van'ın sesi ve güçlü lobisi olmalarından dolayı kendilerini kutladı. Toplantıda bir konuşa yapan Başkan Kandaşoğlu, "Bizler inanıyoruz ki bundan sonra bu platformdaki yönetim, Vanspor yönetimi ile birlikte Van için güzel işler yapacak. Böyle bir dönemde, Vanspor'un hayatını kurtaracak, samimi ve dürüst duruşlarını ortaya koydular. Bizlerde bundan sonra Van halkı olarak, Vanspor'un sevdalıları olarak, maddi ve manevi yönetimin yanında olmalıyız. Onlara destek çıkmalı, onları yalnız bırakmamalıyız. Vanspor'a, Van'ın tüccarına, Vanlı iş insanlarına, Van halkına bir güven ortamı sağlamak zorundayız. İlimize, ilçelerimize, köylerimize samimi, dürüst bir şekilde sahip çıkmalıyız. Özellikle gençlerimizin sorunları ile ciddi bir şekilde yakından ilgilenmeli, gençleri de bu yönde sahaya çekmeliyiz. Önündeki engelleri tümüyle kaldırmalıyız. Ciddi bir şekilde güç birliği yapmalıyız. İlimizin ne sorunu sıkıntısı varsa, gece gündüz demeden yetkili mercilerle iş birliği yaparak çözmeliyiz" dedi. - VAN