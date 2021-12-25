Başkan Kanar 99 öğrenci ile Ata'nın huzuruna çıktı

BURSA (İHA) - Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen ilçe, 24 Aralık 1922 tarihinde belediye meclisinin aldığı kararla Mustafakemalpaşa ismini alışının 99. yılını kutluyor.

Kurtuluş Savaşı'ndan önce 'Kirmasti ve Lalaşahin' olarak bilinen Mustafakemalpaşa'nın isminin alınışının 99. yılı, kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve beraberindeki heyet, '99. yılında Mustafakemalpaşa; 99 öğrenciyle 100. yıla yürüyor!' temasıyla Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkent Ankara'daki programın ilk bölümünde beraberindeki heyet ve 99 öğrenci ile Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Kanar, düzenlenen resmi törende Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Kanar, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk!. Türkiye'de adını taşıyan tek ilçe olarak 99. yılımızda, 99 gencimizle manevi huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cennet ülkemizin cennetten bir parçası Mustafakemalpaşa ilçemizi bilimle, sanatla, kültürle, sporla ve Türk gençliği ile birlikte geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz. 99. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti gibi ifade ettiğimiz 99 meşale gibi ışık saçan Türk genciyle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Zaferlerle dolu şanlı tarihimizden teselli alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından Kurucu Meclis ve 2. Meclis'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Bursa için 'Bülbül' şirini yazan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un evi ve Taceddin Dergahı'nı da ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve beraberindekiler Devlet Mezarlığında Bursa'yı düşmandan işgalinden kurtaran Şükrü Nail Gökberk Paşa, 2. Dönem Bursa Milletvekili Ali Hikmet Ayerdem, Milli Savunma Bakanı Ahmet Naci Tınaz ve Mehmet Sabri Erçetin'i kabirleri başında dualarla andı. - BURSA