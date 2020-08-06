Başkan Işıksu'dan muhtarlara teşekkür belgesi
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Başkan Işıksu'dan muhtarlara teşekkür belgesi

Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Başkan Mutlu Işıksu, projelerini anlattı, Adapazarı muhtarlarına başta salgınla mücadele olmak üzere mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalara destek oldukları için teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Işıksu'dan muhtarlara teşekkür belgesi
06.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:42

Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Başkan Mutlu Işıksu, projelerini anlattı, Adapazarı muhtarlarına başta salgınla mücadele olmak üzere mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalara destek oldukları için teşekkür belgesi takdim etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliğinde, Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde (OKM) Muhtarlar Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Muhtarlık İşleri Müdürü Süleyman Durmaz, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarları katıldı.

Buluşmada ilk olarak konuşan Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, mahallelerdeki en küçük sorunlara dahi muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını ifade ederek, tüm muhtarlara özellikle salgın sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarların çok gayretli bir çalışma sürecinde olduklarını belirterek, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Adapazarı Kaymakamımız Yusuf Ziya Çelikkaya'ya muhtarlar buluşmamıza teşrif ettikleri ve muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Başkanımız Mutlu Işıksu'nun ve ekibinin istişare ile hizmetleri hayata geçirmesinden memnunuz, Mutlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı'nı bizler de çok seviyoruz. 84 mahallemizdeki sorunları başlıklar halinde hazırladık ve Adapazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik. Meseleleri hep birlikte çözeceğimize de inanıyoruz. Tüm muhtarlarıma başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

Adapazarı Belediyesi'nin seçim sürecinden itibaren yaptıkları çalışmaları sunum halinde muhtarlarla paylaşan ve önemli mesajlar veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı muhtarlarına başta salgınla mücadele olmak üzere mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalara destek oldukları için teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile tüm meseleleri çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Erdal Erdem'in şahsında tüm kıymetli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle birlikte olan, çalışmalarımıza önemli destekler sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Adapazarı Kaymakamımız Yusuf Ziya Çelikkaya Beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı'mızın yönetimini emanet aldığımızda ilk olarak yaptığımız işlerden biri de Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurmak olmuştu. Hamdolsun 84 mahallemizde, muhtarlarımızla yoğun diyalogla sorunları tek tek tespit ediyor, ihtiyaç analizlerimiz ve programlarımız doğrultusunda çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Işıksu'dan kentsel dönüşüm için birliktelik vurgusu

Adapazarı Belediyesi'nin proje ve çalışmalarında gelinen son durumu ayrıntılarıyla muhtarlarla paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, kentsel dönüşümün de önemine değindi. Deprem Bölgesi'nde yaşadıklarının altını çizen Işıksu, "17 Ağustos'un yıl dönümüne giriyoruz. Allah bir daha o acıları yaşatmasın ancak bizim her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Adapazarı Belediyesi olarak kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Bununla ilgili önemli çalışmalar yaptık, strateji belgemizi ve yol haritamızı çıkardık. Ancak burada muhtarlarımızın desteği ve bizlerle birlikte gayreti olmadan başarılı olmamız çok zor olacaktır. Muhtarlarımız önemli çözüm ortaklarımızdır. Adapazarı'mızın kıymetli muhtarlarına bu konuda da oldukça güveniyoruz. Adapazarı'mızda güzel çalışmaları neticelendiriyorsak bunda muhtarlarımızın payı büyüktür. Gerek imar gerek kentsel dönüşüm çalışma sürecimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sıkı koordinasyon sürecek ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Muhtarlara teşekkür belgeleri verildi

Konuşmaların ardından Başkan Mutlu Işıksu tarafından Adapazarı muhtarlarına, başta salgınla mücadele olmak üzere mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalara destek oldukları için teşekkür belgesi takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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