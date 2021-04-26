Başkan Işık: "Gönüllere dokunuyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Işık: "Gönüllere dokunuyoruz"

Başkan Işık: 'Gönüllere dokunuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'da, Ramazan Sohbetleri programının konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Kütahya'da, Ramazan Sohbetleri programının konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın da katılım sağladığı Ramazan Sohbetleri programı, Kütahya Belediyesi sosyal medya sayfaları ve Türk Haber Kanalı'nda canlı olarak yayımlandı.

Kütahya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca pandemi nedeniyle iftar ve benzeri ramazan etkinliklerini gerçekleştiremese de, 'Kütahya'da Ramazan' başlığı adı altında Ramazan Sohbetleri programı düzenleniyor. Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Türk Haber Kanalı'ndan her akşam saat 21: 00'da canlı olarak yayımlanan programlar, konukları ve konuları ile izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Son yayımlanan programa Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte Dursun Ali Erzincanlı konuk oldu. Ev sahibi konumunda olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dursun Ali Erzincanlı ile birlikte aynı sahnede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara hoş geldiniz dedi. Başkan Işık, "Ramazan ayı bereket ayı, kardeşlik, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, hakkın ve hukukun korunduğu çok güzel hasretlerin uygulamada herkesin hayatına girdiği mübarek bir ay. Kütahya kadim bir şehirdir. 7 bin yıllık bir tarihi var. Bu tarih içinde birçok medeniyetin kalıntıları, izleri, eserleri Kütahya'ya miras olarak kaldı. Biz değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Geçen yıl, dünyada benzeri eserler içerisinde ayakta kalan tek eser diyebileceğimiz Darülkurra'nın restorasyonu ile ilgili çalışmamızı başlattık. Yakın bir zamanda bu eseri şehrimize yeniden kazandıracağız" ifadelerini kullanDI.

Programda yapılacak projelerden de söz eden Başkan Işık, Kütahya'da gönüllere dokunduklarını söyledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Gönüllere dokunuyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hurma yemeniz için 10 önemli neden
Hurma yemeniz için 10 önemli neden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Işık: "Gönüllere dokunuyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:35:39. #1.16#

title