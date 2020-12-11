Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı
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Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı

11.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:02

Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu belediye işçileriyle birlikte gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyledi "Vatandaşlardan ricamız geldikleri yeri aynı şekilde bulmak istiyorlarsa,...

Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu belediye işçileriyle birlikte gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyledi

"Vatandaşlardan ricamız geldikleri yeri aynı şekilde bulmak istiyorlarsa, bu şekilde değil, temiz bırakalım. Çok kötü bir manzarayla karşı karşıyayız"

"Tabii ki bizim görevimiz temizlemek ancak hepimiz kendi üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız"

MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu Cumhuriyet Parkı, Evrenli Mahallesi yolu üzerinde çöp bidonlarına rağmen çevreye gelişigüzel atılan çöpleri belediye işçileriyle birlikte toplayarak vatandaşlardan da hassasiyet beklediklerini söyledi. Temizlik işinin kendi işleri olduğunu ancak ortada çok kötü bir manzara olduğunu söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Hepimiz kendi üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Olumlu yaklaşımı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, temizlik işçileriyle birlikte çöp toplayarak, dikkat çekmek istedi. Bölgede dinlenen veya piknik yapan vatandaşlar, çöpleri Cumhuriyet Parkı, Evrenli Mahallesi yolu üzerinde çevreye atarak, çevre kirliliğine neden oldu. Çevrede bulunan çöp bidonlarına rağmen, çöplerin çevreye atılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da temizlik işçileriyle birlikte çevre temizliğine katılarak vatandaşlara mesaj verdi.

Çöp bidonlarına rağmen çöpler yerlere atılıyor

Alaşehirliler tarafından piknik ve dinlenme alanı olarak kullanılan Cumhuriyet Parkı çevresi ve aynı bölgeden geçen Evrenli Mahallesi yolu boyunca yapılan piknik sonrası çöplerin çöp bidonları olmasına rağmen bilinçsiz olarak çevreye atılması tepkilere neden oldu. Alaşehir Belediyesi tarafından her gün günlük olarak periyodik bir şekilde çöplerin temizlenmesine rağmen, çöplerin çöp bidonları yerine çevreye atılması, hem çevre kirliliğine hem de görsel kirliliğe neden oluyor. Çevrede olumsuz ve kötü bir görüntü oluşturan çöplerin, yerlere atılmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, temizlik işçileriyle birlikte çöp toplamaya katılarak, çöplerin toplanmasına destek verdi.

"Bu görüntü bizleri çok üzüyor"

Temizlik işçileriyle birlikte çevre temizliğine katılan Başkan Öküzcüoğlu, "Cumhuriyet Parkı Evrenli Mahallesi yolu üzerindeki görüntü bizleri çok üzüyor. Doğaya, çevreye ve insana saygısız bir yaklaşım var. Yediğinin, içtiğinin çöplerini, şişelerin buralara atılması doğru değil. Burada çalışan temizlik çalışanlarımız her gün buranın temizliğini yapıyorlar. Halkımızdan ricada bulunuyorum, çevremizde çöp bidonlarımız var. Geldikleri yeri aynı şekilde bulmak istiyorlarsa, bu şekilde değil, temiz bırakalım. Çok kötü bir manzarayla karşı karşıyayız. Tabii ki bizim görevimiz temizlemek ancak hepimiz kendi üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Olumlu yaklaşımı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.

Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı
Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı
Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı
Başkan işçilerle birlikte çöp topladı, vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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